macOS 12.5, tvOS 15.6 et watchOS 8.7 sont disponibles pour tous !

À seulement quelques semaines du lancement de macOS 13 Ventura, tvOS 16 et watchOS 9, Apple nous livre aujourd'hui de nouvelles mises à jour logicielles qui seront probablement les dernières des séries. Tous les utilisateurs de Mac, d'Apple TV et d'Apple Watch éligible peuvent télécharger cette nouvelle mise à jour qui se concentre uniquement sur des correctifs de bugs et de sécurité.

À vos téléchargements !

Après une longue phase de bêta, Apple déploie enfin les versions définitives de macOS 12.5, watchOS 8.7 et tvOS 15.6, l'ensemble des utilisateurs éligibles peuvent installer ces dernières mises à jour dès maintenant dans les réglages de leur appareil. Ces versions qui débarquent en pleine période estivale se focalisent essentiellement sur des améliorations liées à la sécurité et offrent une meilleure stabilité pour optimiser l'expérience utilisateur. Pour les grosses nouveautés, il faudra attendre la rentrée !

Qu’est-ce qui change avec macOS 12.5 ?

- L'application Apple TV ajoute la possibilité de redémarrer un jeu de sport en direct déjà en cours et de mettre en pause, de rembobiner ou d'avancer rapidement

- Corrige un problème dans Safari où un onglet pouvait revenir à une page précédente

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour toutes les régions, ou sur tous les appareils Apple.

Comment télécharger macOS 12.5 ?

Nouveau dans l'écosystème Apple ?

On va vous expliquer comment mettre à jour votre Mac.

Voici le chemin à suivre :

Cliquez sur le menu de la pomme en haut à gauche de votre écran Cliquez sur "Préférences système" Appuyez sur "Mise à jour de logiciels" Acceptez les conditions générales Lancez le téléchargement de la mise à jour Lancez l'installation dès que le téléchargement est terminé

Comment télécharger watchOS 8.7 ?

L'installation d'une nouvelle mise à jour est très simple, voici le procédé à suivre :

Prenez votre iPhone et ouvrez l'application "Watch"

Allez dans "Général"

Allez dans "Mise à jour logicielle"

À cet endroit, vous aurez la possibilité de télécharger et d'installer la mise à jour. Attention, pour que la mise à jour soit envoyée vers votre Apple Watch, il faut que celle-ci soit en recharge et avec un minimum de batterie.

Comment télécharger tvOS 15.6 ?

Même s'il n'y a aucune nouveauté, l'installation des dernières mises à jour est toujours recommandée par Apple. Voici comment upgrader le logiciel de votre boîtier connecté :

Ouvrez l'application "Réglages"

Accéder à Système

Appuyez sur Mises à jour logicielles

Comparée aux autres produits Apple, l'installation d'une mise à jour de tvOS est ultra rapide, il faut compter moins de 3 minutes en général.