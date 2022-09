macOS Monterey 12.6 est disponible pour tous (avant macOS Ventura)

Décidément, c'est la soirée mise à jour. Après la sortie d'iOS 16, d'iOS 15.7 de watchOS 9 et de tvOS 16, Apple propose également la mise à jour macOS Monterey 12.6 ! En effet, le géant californien met en ligne une dernière version de macOS 12 dans le but d'apporter de récents correctifs pour améliorer la sécurité pendant que vous utilisez votre Mac.

macOS Monterey 12.6 est disponible

Alors que tout le monde pensait qu'il n'y aurait aucune mise à jour du côté des Mac pour ce soir, le géant californien nous réserve une surprise avec la sortie de macOS Monterey 12.6.

Apple publie avec cette mise à jour les derniers correctifs de sécurité pour protéger les clients contre des attaques malveillantes.



Les mises à jour de sécurité de macOS sont toujours compliquées et longues à faire, car les développeurs Apple se mobilisent quotidiennement contre les nouvelles attaques qui ciblent les Mac. Même si Apple est efficace de ce côté, les hackers sont constamment plus ingénieux et agressifs pour récupérer les données présentes sur votre Mac ou prendre le contrôle de votre ordinateur.

Cette mise à jour qui était en bêta depuis quelques semaines est avant tout disponible aujourd'hui pour faire patienter les utilisateurs qui sont tous pressés de télécharger macOS 13 Ventura qui sera accessible le mois prochain.

Pour télécharger cette mise à jour, rien de plus simple :

Rendez-vous dans le menu de la pomme (en haut à gauche de l'écran de votre Mac)

Allez dans préférences système

Puis dans Mise à jour de logiciels

À noter que ce soir, les serveurs d'Apple sont en souffrance, ce qui peut s'expliquer par les téléchargements d'iOS 16, de watchOS 9 et de tvOS 16. Rassurez-vous, ce n'est pas votre superbe connexion Fibre qui a un problème, mais bien une difficulté du côté d'Apple qui subit actuellement une tonne de trafic en simultané partout dans le monde !