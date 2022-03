Restaurer son Apple Watch avec l'iPhone devient possible sur watchOS 8.5

Avec la sortie de watchOS 8.5, Apple a eu la bonne idée d'ajouter un processus de restauration de l'Apple Watch réalisable par l'utilisateur lui-même lorsqu'il rencontre un problème avec celle-ci. Un iPhone sous iOS 15.4 sera également nécessaire.

watchOS 8.5 : restaurer son Apple Watch soi-même est faisable

Pas plus tard qu'hier soir, Apple a publié les versions finales d'iOS 15.4, tvOS 15.4, macOS 12.3 et watchOS 8.5. L'occasion de découvrir un nombre conséquent de nouveautés dont une qui semble bien pratique pour l'Apple Watch.



Sans watchOS 8.5, si votre Apple Watch rencontre un souci et devient inutilisable, il est impossible de résoudre le problème par vous-même. La page d'assistance d'Apple indiquait d'ailleurs que la seule solution c'est de confier votre montre connectée à la marque quelques jours pour qu'elle s'occupe du problème.



Avec cette nouvelle version, la page d'assistance s'est mise à jour et ajoute une nouvelle étape qui consiste à réinitialiser l'Apple Watch par vos propres moyens. Pour ce faire, il faudra également posséder un iPhone, ce qui est en général le cas pour la majorité des personnes qui ont une Apple Watch au poignet.

Voici les étapes à suivre lorsque l'écran affiche un point d'exclamation rouge ou un message demandant de rapprocher la montre de l'iPhone :

Une Apple Watch sous watchOS 8.5 sur son chargeur

Un iPhone sous iOS 15.4, déverrouillé avec le Wi-Fi et le Bluetooth activés

Appuyer deux fois sur le bouton latéral pour lancer le processus de restauration

Valider les étapes suivantes sur l'iPhone

Attention, Apple reconnaît que cette nouvelle fonctionnalité n'est pas parfaite et peut parfois ne pas résoudre votre problème. Dans ce cas, il faudra repasser à la bonne vieille méthode, déposer sa montre en Apple Store ou l'envoyer par voie postale aux équipes de la Pomme.