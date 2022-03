La version finale de macOS 12.3 Monterey est disponible pour tous

C'était prévu depuis le keynote du 8 mars, Apple a publié la version finale de macOS 12.3 pour tous les utilisateurs. Il s'agit de la dernière mise à jour majeure pour les clients ayants un Mac éligible à Monterey. La nouveauté phare s'appelle Universal Control.

Télécharger la mise à jour macOS 12.3 sur votre Mac

La version finale de de macOS 12.3 est désormais disponible pour tous et peut être téléchargée directement depuis le menu Pomme > Préférences système > Mise à jour de logiciels.

Si vous avez un Mac compatible macOS 12, la mise à jour macOS 12.3 sera proposée automatiquement dans les prochains jours si vous ne faites rien. Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant de lancer le processus.

Les nouveautés de macOS 12.3

MacOS Monterey 12.3 est une mise à jour plutôt important puisqu'elle apporte fonctionnalité attendue et annoncée en juin 2021 lors de la WWDC 21 : Universal Control. Cet ajout devrait ravir les fans de l'écosystème de la firme puisqu'il permet d'utiliser une seul pointeur et un seul clavier afin de contrôler de manière transparente plusieurs Mac et iPad.



Après avoir mis à jour vos appareils vers macOS 12.3 et iPadOS 15.4 qui sont les pré-requis indispensables, le contrôle universel fonctionne automatiquement, permettant au curseur et au clavier de votre Mac de fonctionner sur l'iPad et vice versa. Son utilisation est simple et intuitive d'après nos premiers tests, rien n'est à configurer par défaut.



Parmi les autres nouveautés intéressantes de macOS 12.3, il y a la prise en charge complète des gâchettes adaptatives de la DualSense de la PS5, la possibilité de mettre à jour ses AirPods lorsque les écouteurs sont connectés à un Mac, le support de la puce U1, ainsi que la suppression de Python 2 par défaut, Apple demandant aux développeurs d'installer par exemple Python 3 de manière séparée.



Enfin, macOS 12.3 reprend les emojis apportés par iOS 15.4 comme le visage qui fond, la lèvre qui se mord, les mains en forme de cœur, les bulles, les haricots, le visage avec la bouche de travers, la main tournée vers le haut, les œufs, le troll, la batterie faible, le corail, le lotus, ou encore l'homme enceint qui fait débat.