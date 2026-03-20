Vous cherchez un chargeur MagSafe ? Hermès en propose pour 3 950 euros

Hermès lance la collection Paddock, une gamme de chargeurs MagSafe en cuir de veau pour iPhone et Apple Watch. Prix d'entrée : 950 euros. Prix maximum : 3 950 euros pour un coffret qui charge deux appareils en même temps. Oui, c'est cher. Et oui, c'est déjà en rupture de stock.

Un chargeur MagSafe à 950 euros, pour commencer

Le Paddock Solo, c'est l'entrée de gamme de la collection. Ce chargeur MagSafe en cuir veau Swift est compatible avec les iPhone 12 et plus récents, ainsi que les AirPods à recharge inductive. Il intègre un câble USB-C d'un mètre, mais l'adaptateur secteur 20W n'est pas fourni. On appréciera l'élégance du détail : un "H" marqué à chaud identifie la zone de charge.

Le Hermès Paddock Duo, le plus cher proposé par la maison

Le grand coffret à 3 950 euros déjà en rupture

Le clou du spectacle reste le Paddock Duo avec son étui Grand Paddock, vendu 3 950 euros en France (5 150 dollars aux États-Unis). Ce coffret permet de recharger simultanément un iPhone et une Apple Watch, posés dans une trousse en cuir doré. Résultat ? Mis en ligne dans le cadre de la collection printemps 2026, immédiatement en rupture de stock. Pour situer le niveau de prix, un iPhone 17 Pro Max 256 Go coûte 1 479 euros chez Apple. Le chargeur vaut donc presque trois fois l'appareil qu'il recharge. Et non, l'adaptateur secteur n'est toujours pas inclus.

Ce lancement s'inscrit dans une collaboration Apple x Hermès qui dure depuis 2015, date du premier Apple Watch Hermès. Même quand Apple a abandonné le cuir sur ses propres accessoires pour des raisons environnementales, la maison française a continué sur sa lancée. Ce partenariat a clairement trouvé son public, les ruptures de stock en témoignent. A notre connaissance, il s'agit du premier chargeur MagSafe fabriqué en France.



Si jamais il vous prend l'envie d'acheter un de ces accessoires MagSafe, ils sont disponibles sur le site de Hermès.

