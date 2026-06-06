Les Apple Watch Series 11, Ultra 3 et SE 3 reconditionnées arrivent sur le refurb

Apple a commencé à vendre des versions reconditionnées des Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3 sur son magasin officiel aux États-Unis. C’est la première fois que ces modèles (sortis en septembre 2025) sont proposés en reconditionné par Apple.

Prix des modèles reconditionnés aux USA

Voici les tarifs observés sur la boutique de produits reconditionnés d’Apple :

Apple Watch Series 11 (46 mm GPS) : à partir de 369 $ (au lieu de 429 $)

Apple Watch Ultra 3 : à partir de 699 $ (au lieu de 799 $)

Apple Watch SE 3 (40 mm) : à partir de 209 $ (au lieu de 249 $)

Apple propose environ 15 % de réduction en moyenne sur ses produits reconditionnés. Notez que les stocks sont limités et varient selon les couleurs et les tailles. Les deux couleurs de l’Ultra 3 sont actuellement disponibles, et plusieurs options existent pour la SE 3.

Pourquoi acheter une Apple Watch reconditionnée chez Apple ?

Même garantie d’un an que les modèles neufs

Éligible à AppleCare+

Processus rigoureux de nettoyage, inspection et test par Apple

Batterie et composants vérifiés pour garantir les performances

Les stocks évoluent rapidement. Si la couleur ou la configuration que vous souhaitez n’est pas disponible, il est conseillé de revenir régulièrement sur la page.

Comparaison avec les prix du neuf et du marché

Certains revendeurs tiers comme Amazon proposent déjà la Series 11 à partir de 299 $, soit encore moins cher. En France on a la trouve à 339 € au lieu de 449 €.

Pour le moment, ces modèles ne sont pas encore disponibles dans la boutique reconditionnée française d’Apple. Les stocks européens arrivent généralement quelques semaines après les États-Unis.

Vous envisagez d’acheter une Apple Watch reconditionnée ? Dites-nous quel modèle vous intéresse en commentaire !