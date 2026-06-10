watchOS 27 signe la fin de l’app Talkie-Walkie sur Apple Watch

Après plusieurs années d’existence dans l’ombre, l’application Talkie-Walkie semble tirer sa révérence. Avec watchOS 27, Apple supprime discrètement cette fonction de communication vocale instantanée, sans explication officielle, mettant fin à l’une des expériences les plus oubliées de l’Apple Watch.

C'est la fin pour l'app Talkie-Walkie sur Apple Watch

Lancée en grande pompe à la WWDC 2018, l’application Talkie-Walkie disparaît discrètement de l’Apple Watch avec la première bêta développeur de watchOS 27. Présente dans la liste des apps comme dans le Centre de contrôle de watchOS 26, elle est introuvable dans la version suivante. Fin de parcours pour une fonctionnalité qui n’aura jamais vraiment tenu ses promesses.



Le concept était pourtant attrayant : envoyer des messages vocaux instantanés de montre à montre, via Wi-Fi ou réseau cellulaire, en s’appuyant sur l’infrastructure FaceTime. Contrairement à un talkie-walkie classique, la portée était illimitée, ce qui lui conférait un côté pratique réel pour les familles ou les couples équipés chacun d’une Apple Watch.



Mais la réalité de l’expérience utilisateur a vite tempéré l’enthousiasme. Dès ses débuts, l’app a subi une suspension temporaire forcée par Apple après la découverte d’une faille de sécurité permettant d’écouter le microphone d’un tiers à son insu. Un démarrage catastrophique, jamais vraiment rattrapé par la suite.

En huit ans et autant de mises à jour majeures de watchOS, Talkie-Walkie n’a reçu aucune amélioration significative. Les problèmes de connexion, les bugs récurrents et la consommation de batterie excessive ont fini par décourager la quasi-totalité des utilisateurs. L’app était devenue le symbole d’une fonctionnalité abandonnée à elle-même, maintenue par inertie plutôt que par conviction.



Apple n’a fourni aucune explication officielle sur cette suppression. Certains observateurs y voient un simple nettoyage du catalogue d’applications natives, dans la droite ligne d’une philosophie de réduction des doublons au profit des apps Messages et FaceTime, qui offrent désormais des capacités vocales largement suffisantes.



watchOS 27 sera disponible en bêta publique en juillet, avant son déploiement général à l’automne, vraisemblablement en parallèle des nouveaux modèles d’Apple Watch.