Apple célèbre encore la Journée Internationale du Yoga 2026 avec un défi

Apple célèbre encore la Journée Internationale du Yoga avec un Activity Challenge dédié, prévu le dimanche 21 juin 2026. Pour remporter le badge, il vous suffit d’enregistrer une séance de yoga d’au moins 10 minutes sur votre Apple Watch. Vous pouvez utiliser l’application Exercice native (en sélectionnant « Yoga ») ou toute autre app compatible qui envoie les données vers l’application Santé.

Comment participer au défi ?

Ouvrez l’app Exercice sur votre Apple Watch

Choisissez le type d’entraînement Yoga

Faites une session d’au moins 10 minutes

Le défi sera automatiquement validé

Même une courte séance de yoga à la maison ou en extérieur suffit. L’important est de bouger et de prendre un moment pour vous.

Les récompenses

Les participants qui relèvent le défi recevront :

Un badge exclusif dans l’application Activité

Un lot de stickers animés Yoga à utiliser dans l’application Messages

C’est une très belle initiative d’Apple pour encourager ses utilisateurs à pratiquer une activité physique douce et bénéfique. Le défi est accessible (seulement 10 minutes) et parfaitement dans l’esprit de la Journée Internationale du Yoga. Ces challenges sont devenus une tradition sympathique chez Apple, et ils motivent souvent les utilisateurs à sortir de leur routine. Même si vous n’êtes pas un grand pratiquant de yoga, c’est l’occasion parfaite de tester une séance et de gagner un joli badge.



Le 21 juin, sortez votre Apple Watch 11 ou inférieure et prenez quelques minutes pour vous recentrer !