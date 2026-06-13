Apple lance le bracelet limité « Close Your Rings » 2026 pour les employés

Apple a commencé à distribuer à ses employés ayant participé au Close Your Rings Challenge annuel un bracelet Sport Loop édition limitée ainsi qu’un pin émaillé spécial marquant le 10e anniversaire du défi interne.

Design du bracelet 2026

Ce bracelet exclusif est un Sport Loop noir avec des attaches et une pièce d’extrémité colorées dans le style des trois anneaux emblématiques de l’Apple Watch :

Move (rouge)

Exercise (vert)

Stand (bleu)

Le résultat est un accessoire élégant et symbolique qui célèbre la régularité dans le mouvement, l’exercice et le fait de se lever.

Une édition ultra-limitée

Contrairement aux bracelets habituels, celui-ci n’est pas commercialisé auprès du grand public. Il est réservé exclusivement aux employés d’Apple ayant complété le défi annuel. Cela en fait l’un des bracelets Apple Watch les plus rares, qui s’adapte à tous les modèles, y compris l’Apple Watch 11 du moment.

Pour les collectionneurs, l’application Bandbreite sur iPhone permet de suivre et cataloguer des centaines de bracelets Apple Watch sortis depuis 2015.

Cette tradition interne montre à quel point Apple valorise la santé et l’activité physique au sein de ses équipes. Même si ce bracelet reste inaccessible à la plupart des utilisateurs, il alimente l’envie des fans de collections Apple Watch.

Avez-vous déjà complété le défi Close Your Rings sur votre Apple Watch ?