watchOS 27 optimise la batterie en désactivant les fonctions inutilisées

Avec watchOS 27, l'Apple Watch va gérer son autonomie de manière plus intelligente. En analysant vos habitudes, elle pourra désactiver automatiquement certaines fonctions que vous n'utilisez jamais afin d'économiser de la batterie.

watchOS 27 : quand l'Apple Watch décide seule de couper ce que vous n'utilisez pas

Apple a longtemps traité l'autonomie de l'Apple Watch comme un problème que l'utilisateur devait résoudre lui-même, à coups de mode économie d'énergie ou de réglages fouillés dans les paramètres. Avec watchOS 27, attendu cet automne, la marque change discrètement de méthode : c'est désormais la montre qui observe vos habitudes et agit à votre place.



La fonction s'appelle « proactive battery extension notifications ». Concrètement, le système surveille en arrière-plan certaines fonctionnalités gourmandes, comme les gestes tactiles, le « Raise to Speak » qui active Siri d'un mouvement du poignet, ou les rappels de démarrage d'entraînement. Si watchOS 27 constate qu'une de ces options n'est jamais sollicitée, il la désactive tout seul, puis vous prévient par notification. Rien ne vous empêche de la réactiver dans la foulée si vous y tenez.

Ce qui est intéressant dans cette approche, ce n'est pas tant le gain d'autonomie promis, qu'Apple ne chiffre d'ailleurs pas, mais le changement de philosophie qu'elle révèle. Depuis plusieurs versions d'iOS, Apple a pris l'habitude de faire tourner des modèles d'apprentissage directement sur l'appareil pour anticiper les usages, que ce soit pour la luminosité, le rafraîchissement d'écran ou la gestion des notifications. La montre devient ainsi un peu plus autonome dans la gestion de ses propres ressources, sur le même principe que l'optimisation de charge introduite depuis des années sur iPhone pour préserver la batterie sur le long terme.



Reste une question pratique : à partir de quel seuil d'inactivité le système considère-t-il qu'une fonction est « jamais utilisée » ? Apple ne le précise pas, et il faudra sans doute quelques semaines d'usage réel après la sortie publique pour comprendre si ces notifications tombent au bon moment ou si elles finissent par agacer les utilisateurs qui alternent leurs habitudes selon les jours. Un détail technique, mais révélateur de la direction que prend watchOS.