L'Apple Watch Ultra 3 est en super promo !

C’est officiel : la puissante Apple Watch Ultra 3 profite enfin de sa première vraie promotion en France. Le modèle GPS + Cellular (boîtier titane 49 mm) passe à 649,99 € au lieu de 899 € chez certains revendeurs (avec code promo). Une belle opportunité pour s’offrir la montre connectée la plus robuste et la plus complète d’Apple sans attendre les soldes d’été. Quand on sait que l'Apple Watch Ultra 4 n'apportera pas grand chose de nouveau, autant foncer !

Apple Watch Ultra 3 : la référence absolue

Avec son boîtier en titane de 49 mm ultra-résistant, son écran Retina OLED LPTO3 toujours allumé ultra-lumineux et son autonomie record, la nouvelle Apple Watch Ultra 3 est conçue pour ceux qui repoussent leurs limites : trail, plongée, randonnée en montagne, triathlon ou simplement une utilisation intensive au quotidien.



Les atouts principaux :

Autonomie exceptionnelle jusqu’à 42 heures en usage normal (et jusqu’à 72 heures en mode basse consommation)

Communications satellite pour envoyer des SOS ou des messages même sans réseau

Connectivité 5G (en plus du LTE)

Boîtier en titane léger et ultra-résistant avec cristal de saphir

Capteurs avancés : ECG, oxymètre, détection de chute, température, et nouvelles fonctionnalités santé (détection d’hypertension et score de sommeil amélioré sur les modèles récents)

GPS précis, profondeur pour la plongée, sirène d’urgence et couronne digitale renforcée

Ce que l’Ultra 3 apporte par rapport aux autres Apple Watch

Contrairement aux Series ou à l’Apple Watch SE, l’Ultra 3 est une vraie montre « tout-terrain » :

Écran beaucoup plus grand et lumineux (jusqu’à 3000 nits)

Autonomie doublée voire triplée

Construction premium en titane (au lieu d’aluminium)

Fonctionnalités exclusives comme les communications satellite et la résistance extrême (eau, poussière, chocs)

Bouton Action personnalisable pour un accès ultra-rapide aux fonctions essentielles

C’est la montre idéale si vous pratiquez des sports extrêmes ou si vous voulez simplement la meilleure Apple Watch possible, avec une longévité logicielle garantie pour plusieurs années.

Comparatif rapide avec les générations précédentes

Modèle Processeur Autonomie normale Connectivité Luminosité écran Principales nouveautés Ultra 3 Ultra 1 S8 ~36h LTE 2000 nits - Ultra 2 S9 ~36h LTE 3000 nits Puce plus rapide, écran plus lumineux Ultra 3 S10 42h 5G + Satellite Plus large & lumineux + Batterie, + connectivité, charge plus rapide



L’Ultra 3 conserve tout ce qui faisait le succès des deux premières versions (design robuste, excellente précision sportive, watchOS 26 fluide) tout en apportant des améliorations concrètes : meilleure autonomie, 5G, communications satellite et un écran légèrement optimisé.

Ne ratez pas cette première promotion !

L’Apple Watch Ultra 3 est normalement vendue 899 €. Grâce à cette offre exceptionnelle (visible notamment sur Rakuten, Amazon et chez certains partenaires avec codes promo), vous pouvez l’obtenir dès 649,99 € dans la version titane noir avec bracelet Océan noir.

C’est l’une des meilleures affaires depuis le lancement de la montre. Si vous hésitiez à passer à l’Ultra, c’est probablement le meilleur moment pour franchir le pas.



Vous envisagez l’Ultra 3 ? Dites-nous en commentaire si vous préférez la version standard ou si vous attendez une couleur/bracelet particulier !

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