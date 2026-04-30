Apple Watch : une campagne de pub chinoise « Heureusement que je le portais »

Des années après l'Europe et les États-Unis, Apple lance enfin en Chine une campagne sur les bienfaits de son Apple Watch. Intitulée « Heureusement que je le portais » (« 还好戴着它 »), celle-ci met en avant de vraies histoires d’utilisateurs dont la vie a été sauvée grâce aux fonctionnalités de détection d’urgence de l’Apple Watch.

Trois témoignages poignants

Sur le site chinois d’Apple, trois utilisateurs partagent leur expérience :

Me Junyan, sauvé grâce à la Détection de chute

Chen Huimin, alerté par la Détection d’accident après un grave accident de voiture (il était inconscient)

Yang Xiao, prévenu à temps par une alerte de rythme cardiaque anormal

Ces récits montrent concrètement comment l’Apple Watch peut devenir un véritable gardien de santé au quotidien. La campagne s’appuie sur une expression qui est devenue populaire naturellement parmi les utilisateurs chinois : « Heureusement que je le portais ».

Un podcast dédié pour aller plus loin

Pour donner encore plus de poids à ces histoires, Apple a collaboré avec le podcast très suivi « 你，静不下来 » (traduisible par « Toi qui n’arrives pas à te calmer »), animé par Li Jing, une journaliste et intervieweuse très respectée en Chine et elle-même utilisatrice d’Apple Watch.



Dans un épisode spécial d’une heure, les trois utilisateurs racontent en détail leur expérience, notamment le cas impressionnant d’un appel d’urgence automatique après un accident grave.

Une stratégie marketing très humaine

Cette campagne renforce l’image de l’Apple Watch non plus seulement comme un accessoire de fitness ou de luxe, mais comme un véritable dispositif qui peut sauver des vies, ce que Tim Cook met en avant à chaque keynote de septembre depuis dix ans. Une approche émotionnelle qui fonctionne particulièrement bien en Chine, où les témoignages personnels ont un fort impact. La campagne est visible sur le site Apple Chine et via les extraits du podcast (en chinois).