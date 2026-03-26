Le design de l'Apple Watch 12 ne devrait pas bouger en 2026

Si vous espériez une Apple Watch méconnaissable à la rentrée, il va falloir revoir vos attentes à la baisse. Lors d'une session de questions-réponses en direct sur Bloomberg ce jeudi, Mark Gurman a été clair : les prochains modèles d'Apple Watch, notamment la Series 12, attendus cette année ne bénéficieront d'aucune refonte majeure. Encore.

Le statu quo s'installe dans la durée

Ce n'est pas vraiment une surprise. Depuis des années, les rumeurs s'accumulent autour d'une "Apple Watch X" totalement repensée ou d'un système de bracelet magnétique inédit, sans qu'aucune ne se concrétise vraiment. La montre connectée d'Apple reste fidèle à son boîtier carré reconnaissable, avec des évolutions d'une générationà l'autre qui relèvent davantage du raffinement que de la rupture stylistique.

La dernière vraie prise de risque visuelle remonte à 2022, avec l'Apple Watch Ultra et son design titanium plus massif, clairement orienté outdoor. Depuis, même ce modèle évolue par petites touches. Gurman précise d'ailleurs qu'une refonte en profondeur ne serait pas au programme avant au moins deux ans supplémentaires, soit 2028 au plus tôt.

Des évolutions ailleurs pour compenser

Apple n'est pas pour autant en mode pause. Toujours selon Gurman, un nouveau HomePod grand format serait en préparation, et l'iPhone Fold devrait arriver après les iPhone 18 Pro. De quoi alimenter l'agenda produit sans avoir besoin de bousculer l'Apple Watch.

Pour la montre, l'accent sera donc mis sur les performances, les capteurs de santé et watchOS plutôt que sur l'esthétique. Mais alors, pourquoi s'entêter à sortir une Watch chaque année ? Nous, on se demande encore...



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