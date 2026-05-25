watchOS 27 : Apple va repousser (encore) son coach IA pour la santé

Alors que watchOS 27 doit arriver cet automne avec iOS 27, Apple travaille sur des améliorations concrètes du suivi cardiaque de l’Apple Watch, ainsi que quelques autres nouveautés. En revanche, la grande fonctionnalité IA tant attendue, le coach santé intelligent (nom de code Project Mulberry), ne sera pas prête au lancement initial et arrivera plus tard dans le cycle de mise à jour, probablement avec watchOS 27.1, 27.2, 27.3 voire, 27.4.

Amélioration notable du suivi de la fréquence cardiaque

Comme nous l'avons vu ce matin et, selon Mark Gurman (Bloomberg), watchOS 27 se concentrera principalement sur la stabilité, les performances et des raffinements plutôt que sur de grosses nouveautés. Cependant, une amélioration significative du suivi de la fréquence cardiaque est confirmée.



Apple souhaiterait rendre ses mesures plus précises et plus régulières, afin de rivaliser avec des concurrents comme WHOOP, qui proposent un rafraîchissement plus fréquent et des données plus granulaires. Cette évolution devrait particulièrement bénéficier aux utilisateurs qui pratiquent du sport intensif ou qui suivent de près leur santé cardiovasculaire.

Project Mulberry (AI Health Coach) : lancement retardé

Le coach santé IA est l’une des fonctionnalités les plus ambitieuses prévues par Apple. Il devait analyser vos données Apple Santé, vous donner des conseils personnalisés, et même utiliser la caméra de l’iPhone pour vous guider pendant vos entraînements.



Malheureusement, le projet a été réduit en ampleur et repoussé (comme le nouveau Siri, qui est certainement intrinsèquement lié) :

Initialement prévu avec iOS 26.4

Puis décalé à iOS 27

Il devrait finalement arriver plus tard dans le cycle d’iOS 27 (possiblement en 27.1, 27.2 ou même plus tard)

Ce retard s’explique par le fait qu’Apple veut proposer une expérience vraiment compétitive face aux autres services d’abonnement santé du marché. L’entreprise préfère prendre plus de temps pour peaufiner le produit plutôt que de le sortir en version incomplète.

Le redesign de l’application Santé pourrait quant à lui arriver dès la version initiale d’iOS 27.

Ce que cela signifie pour les clients

Bonne nouvelle : l’Apple Watch va gagner en précision sur le suivi cardiaque dès watchOS 27.

: l’Apple Watch va gagner en précision sur le suivi cardiaque dès watchOS 27. Moins bonne nouvelle : il faudra probablement attendre plusieurs mois (voire jusqu’au printemps 2027) pour profiter du véritable coach IA personnalisé et d’un éventuel abonnement Apple Health+.

Apple continue d’investir massivement dans la santé, mais elle adopte une approche prudente sur les fonctionnalités IA les plus avancées. Chez iPhoneSoft, on reste attentifs aux prochaines évolutions de Project Mulberry, le vrai plus de cette future version. Un coach santé vraiment intelligent serait un énorme argument pour l’Apple Watch, surtout face à la concurrence qui progresse vite dans ce domaine.V



ous attendez particulièrement cette fonctionnalité IA ? Ou préférez-vous d’abord des améliorations concrètes du suivi cardiaque ?