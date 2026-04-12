L'app XChat est disponible sur App Store, lancement le 17 avril

XChat, la nouvelle application de messagerie autonome de X, arrive bientôt sur l’App Store.



X (anciennement Twitter) s’apprête à lancer XChat, une application de messagerie dédiée et indépendante de l’application principale. Selon nos informations, le lancement est prévu pour le 17 avril 2026. Cette nouvelle app permettra aux utilisateurs de discuter avec n’importe quel membre de la plateforme X, sans passer par les DM intégrés à l’application principale.

Les principales fonctionnalités de XChat

XChat se positionne comme une messagerie moderne et sécurisée avec les atouts suivants :

Chiffrement de bout en bout (end-to-end encryption)

Possibilité de bloquer les captures d’écran

Messages modifiables et supprimables pour tous les participants

Appels vocaux et vidéo (y compris en groupe et entre appareils)

Messages éphémères (disparaissant automatiquement après 5 minutes)

Groupes très grands jusqu’à 481 membres

Aucune publicité et aucun suivi des utilisateurs

L’application promet une expérience propre, sécurisée et sans tracking, ce qui la distingue de nombreuses solutions actuelles, comme WhatsApp, Signal ou Telegram.

XChat vs Signal, WhatsApp, Messenger et Telegram

Voici une comparaison détaillée des principales caractéristiques de XChat face à ses grands concurrents : Signal, WhatsApp, Messenger et Telegram.

Fonctionnalité XChat Signal WhatsApp Messenger Telegram Chiffrement de bout en bout Oui (par défaut) Oui (par défaut) Oui (par défaut) Non (seulement en mode secret) Non (seulement en chats secrets) Bloquer les captures d’écran Oui Non Non Non Non Modifier les messages pour tous Oui Oui (dans les 2h) Oui (dans les 2 jours) Non Oui (dans les 48h) Supprimer les messages pour tous Oui Oui Oui Oui (dans les 10 min) Oui Appels vocaux et vidéo Oui (individuel + groupe) Oui (individuel + groupe) Oui (individuel + groupe) Oui (individuel + groupe) Oui (individuel + groupe) Messages éphémères Oui (5 minutes) Oui (configurable) Oui (configurable) Non Oui (configurable) Taille maximale des groupes 481 membres 1 000 membres 1 024 membres 250 membres 200 000 membres Publicité Aucune Aucune Aucune Présente Présente (dans les canaux) Suivi des utilisateurs Aucun Aucun Oui (Meta) Oui (Meta) Limité Indépendance de l’application Oui (app standalone) Oui Intégré à WhatsApp Intégré à Facebook Oui

Analyse comparative

Sécurité et confidentialité :

XChat se place au même niveau que Signal sur le chiffrement de bout en bout et va même plus loin avec la possibilité de bloquer les captures d’écran, une fonctionnalité rare et très appréciée pour les conversations sensibles.

XChat se place au même niveau que Signal sur le chiffrement de bout en bout et va même plus loin avec la possibilité de bloquer les captures d’écran, une fonctionnalité rare et très appréciée pour les conversations sensibles. Fonctionnalités avancées :

XChat propose l’édition et la suppression des messages pour tous les participants, les appels vidéo en groupe et les messages éphémères. Sur ce point, il est très proche de WhatsApp et Telegram, mais avec une meilleure protection contre les captures d’écran.

XChat propose l’édition et la suppression des messages pour tous les participants, les appels vidéo en groupe et les messages éphémères. Sur ce point, il est très proche de WhatsApp et Telegram, mais avec une meilleure protection contre les captures d’écran. Groupes :

Avec une limite à 481 membres, XChat se situe entre Messenger (250) et Signal/WhatsApp (~1 000). Il est loin derrière Telegram (200 000), mais reste largement suffisant pour la plupart des usages (famille, amis, équipes professionnelles).

Avec une limite à 481 membres, XChat se situe entre Messenger (250) et Signal/WhatsApp (~1 000). Il est loin derrière Telegram (200 000), mais reste largement suffisant pour la plupart des usages (famille, amis, équipes professionnelles). Publicité et tracking :

XChat se distingue nettement en promettant zéro publicité et aucun suivi. Sur ce critère, il rejoint Signal et se place bien devant WhatsApp et Messenger (qui appartiennent à Meta).

Un projet annoncé depuis longtemps par Elon Musk

Elon Musk avait évoqué pour la première fois une refonte complète des messages privés sur X mi-2025, parlant d’une « nouvelle architecture » et d’un chiffrement renforcé. Il avait initialement promis l’arrivée de cette fonctionnalité en juin 2025, mais comme souvent, les délais ont été repoussés.

Au lieu d’une simple amélioration des DM intégrés à X, l’équipe a finalement choisi de créer une application autonome baptisée XChat.

Disponibilité

Les utilisateurs peuvent déjà précommander XChat sur l’App Store (iPhone et iPad). L’application se téléchargera automatiquement dès sa sortie officielle le 17 avril 2026. Une version Android est également attendue, mais aucune date précise n’a encore été communiquée.

Télécharger l'app XChat