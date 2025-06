XChat : la messagerie est disponible pour tous sur X

Elon Musk a annoncé le lancement de XChat, une nouvelle fonctionnalité de messagerie directe sur X (ex Twitter), conçue pour améliorer la confidentialité et les options de communication des utilisateurs. Un bond en avant qui fait de X un concurrent de WhatsApp, Telegram, Messenger et autre Signal.

XChat propose des messages éphémères, la prise en charge de tous types de fichiers et des appels audio/vidéo, sécurisés par ce que Musk appelle un chiffrage de type « Bitcoin », autrement dit un algorithme de blockchain. Développé avec le langage de programmation Rust, XChat permet une communication sécurisée et multiplateforme sans nécessiter de numéro de téléphone. Les utilisateurs peuvent également protéger leurs messages avec un code à quatre chiffres pour une sécurité accrue.

Cependant, la mention par Musk d’un chiffrement de type « Bitcoin » interroge. Le Bitcoin repose sur la cryptographie à clé publique pour les transactions, mais n’utilise pas de cryptage au sens traditionnel, ce qui laisse planer un doute sur le modèle de sécurité de XChat et sur sa comparaison avec des normes de cryptage de bout en bout comme celles de Signal ou WhatsApp.

All new XChat is rolling out with encryption, vanishing messages and the ability to send any kind of file. Also, audio/video calling.



This is built on Rust with (Bitcoin style) encryption, whole new architecture.