Lancée en 1996, la messagerie ICQ ferme ses portes

Les messageries instantanées ont toujours été l'un des moteurs de l'informatique. Si nous avions consacré notre premier article à l'application AgileMessenger en 2008, il faut remonter à 1996 pour assister à la naissance d'un dinosaure du genre, ICQ. Celui que l'on prononçait « I Seek You » a permis a des millions d'utilisateurs du monde entier de discuter sur ordinateur, gratuitement et en temps réel. Mais tout cela est terminé, ICQ rejoint le cimetière des services Internet.

Un dernier adieu pour ICQ

Pour la petite histoire, ICQ a été lancé en 1996 par la société israélienne Mirabilis, et a été à l'époque l'une des premières messageries instantanées offrant une communication en temps réel sur l'internet, avant même un certain MSN Messenger. AOL Messenger avait également émergé très rapidement après ICQ, mais le service a fermé ses portes en 2017, après 20 ans d'existence. À son apogée, ICQ comptait plus de 100 millions d'utilisateurs actifs, un chiffre incroyable sans avoir recours à la publicité. On se rappelle encore de l'identifiant à 7 chiffres...



Celle dont tout le monde reconnaissait le son de notification caractéristique « uh oh » a eu un parcours en dent de scie depuis l'avènement des smartphones. Rachetée par la société russe Mail.Ru en 2010, qui a ensuite relancé ICQ New sur la base de son application de messagerie en 2020, elle n'a jamais réussi à se relancer face à WhatsApp, Signal, Viber, Telegram et autre VK. Justement, la société russe indique à ses clients que « ICQ cessera de fonctionner à partir du 26 juin », suivi du message suivant : « Vous pouvez discuter avec vos amis sur VK Messenger et avec vos collègues sur VK WorkSpace ».



Aucune explication n'a été donnée sur les raisons de la fermeture d'ICQ le mois prochain, mais le compte officiel sur X a partagé plusieurs messages tirés du film Terminator et de sa suite, Judgement Day. L'un d'eux est tiré du film original de 1984, « I'll be back » (je reviendrai). Un potentiel ICQ 2 dans les cartons ? Cela nous parait compliqué, surtout après le retrait des applications iOS et Android ces derniers jours.

Si la société mère avait l'intention de relancer la plus vieille messagerie, il suffisait de proposer une refonte et de mettre à jour les apps, non ?

Vous utilisez quelle messagerie sur votre iPhone ? iMessage, WhatsApp, Messenger, Signal, Telegram, Viber, autre ? À la rédaction, on a récemment eu un débat sur l'enfer des groupes WhatsApp...