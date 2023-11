En période d’inflation, les applications de suivi budgétaire ont bien plus de succès qu’on l’imagine. Face à une concurrence omniprésente, l’application Mint baisse les bras et annonce fermer ses portes. Une déception pour les nombreux utilisateurs qui sont invités à se rapprocher d’une application alternative sur l’App Store !

Mint bientôt inaccessible

Depuis son apparition sur le marché, l’application Mint a considérablement facilité la gestion financière de ses utilisateurs. Elle offre une plateforme intuitive pour la gestion budgétaire, le suivi des dépenses et la gestion des abonnements ainsi que des factures mensuelles. En 2009, la renommée de Mint attire l’entreprise Intuit qui l’acquiert pour une somme conséquente de 170 millions de dollars.



Cependant, un vent de changement souffle sur l’horizon financier des adeptes de Mint. Intuit a récemment annoncé la fermeture de Mint, qui comptait 3,6 millions d’utilisateurs actifs dans le monde en 2021. Cette transition, prévue pour le 1er janvier 2024, guidera les utilisateurs vers la plateforme Credit Karma, une autre acquisition d’Intuit en 2020. Credit Karma, connue pour ses services bancaires et de surveillance de crédit, manque cependant de la fonctionnalité de suivi du budget qui faisait la renommée de Mint.

Les utilisateurs de Mint ne seront pas laissés pour compte. Ils auront la possibilité de migrer leurs comptes Mint en se connectant à Credit Karma via l’application Mint. Après cette migration, l’accès à Mint leur sera retiré. Ceux qui sont réticents à ce changement auront l’option de télécharger ou de supprimer toutes leurs données Mint s’ils ne souhaitent pas faire le saut vers Credit Karma.



En préparation de cette transition, une partie de l’équipe produit de Mint ainsi que certaines de ses fonctionnalités ont déjà été intégrées dans Credit Karma. Cette fusion a permis de transférer la valeur nette associée à Mint vers Credit Karma, marquant ainsi un pas vers l’intégration complète des services et l’expansion des fonctionnalités offertes aux utilisateurs.



Cette décision d’Intuit marque la fin d’une ère et le début d’une nouvelle, où Credit Karma tentera de combler le vide laissé par Mint tout en incorporant des éléments de son succès passé. C'est l'app Empower qui doit être contente de la chute de son concurrent.



Source