Apple Watch Series 12 et watchOS 27 : les nouveautés attendues

La prochaine génération d’Apple Watch est attendue en septembre 2026. Si les rumeurs restent encore relativement discrètes, quelques fonctionnalités intéressantes ont déjà filtré pour l’Apple Watch Series 12, l’Apple Watch Ultra 4 et watchOS 27. Dans le même temps, nous attendons les iPhone 18 Pro, iPhone Ultra, Apple TV 4K 4ème génération et HomePod mini 2.

Design et hardware

Touch ID sur le bouton latéral

Selon des fuites de code interne, Apple testerait l’intégration de Touch ID directement dans le bouton latéral de la Series 12 et de l’Ultra 4. Cela permettrait de déverrouiller la montre avec son empreinte digitale au lieu d’un code. Bien que cette fonctionnalité ait déjà été évoquée par le passé, elle n’est toujours pas confirmée par Mark Gurman ou Ming-Chi Kuo.

Un nouveau processeur après un an d’hiatus

Après avoir utilisé la même puce S10 sur les modèles 2025, Apple devrait introduire un nouveau processeur (probablement S11 ou S12) sur la Series 12 et l’Ultra 4. Des gains de performances et d’autonomie sont attendus.

Et le design ?

Aucune refonte majeure du design n’est attendue cette année. Apple devrait conserver les lignes actuelles, avec une possible évolution mineure sur l’Ultra 4.

Pas de nouvelle Apple Watch SE en 2026

Le modèle SE ayant été renouvelé en 2025, Apple devrait sauter une génération cette année (cycle habituel de 2 à 3 ans).

watchOS 27

Apple dévoilera watchOS 27 lors de la WWDC 2026 le 8 juin. Voici ce que l’on sait pour le moment :

Nouveau cadran Modular : Une version améliorée du cadran « Modular Ultra » actuellement exclusif à l’Ultra, qui devrait arriver sur les Series 12.

Nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence : On attend de nouvelles capacités d’IA, probablement alimentées par l’iPhone (Workout Buddy amélioré, traductions en temps réel plus fluides, résumés intelligents, etc.).

Nouvelles fonctionnalités satellite : L’Ultra 3 possède déjà la connectivité satellite. watchOS 27 devrait étendre ces capacités, notamment avec le support des Photos dans Messages via satellite.

Calendrier de sortie

WWDC 2026 (8 juin) → Annonce de watchOS 27 et bêta 1 pour les développeurs

Juillet 2026 → Bêta publique

Septembre 2026 → Sortie officielle avec les Apple Watch Series 12 et Ultra 4



Qu’en pensez-vous ? Le Touch ID sur Apple Watch vous fait envie ? Ou attendez-vous surtout de nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence ?