Voici pourquoi le PDG de Reddit adore Face ID et Touch ID

Reddit explore les passkeys et la biométrie Apple pour prouver que ses utilisateurs sont bien des humains, sans compromettre l’anonymat.



Dans une récente interview sur le podcast TBPN, le CEO de Reddit Steve Huffman a expliqué que la plateforme cherche des moyens « légers » pour lutter contre l’invasion massive de bots et de contenus générés par IA, tout en respectant la promesse d’anonymat faite aux redditors : « On ne veut pas connaître votre nom, mais on veut savoir que vous êtes une personne réelle. »

Merci Apple ?

Parmi les solutions envisagées, il cite en priorité les technologies comme Face ID, Touch ID et les passkeys :

La méthode la plus légère, c’est quelque chose comme Face ID ou Touch ID – dans la famille des passkeys. Ça nécessite vraiment la présence d’un humain : il faut toucher, regarder ou faire quelque chose. Ça prouve qu’il y a une personne là, ou du moins ça s’en rapproche beaucoup.

Reddit CEO Steve Huffman says that while there are legit types of AI content on the platform, the company is considering Face ID and other passkey verification methods — among other options — to ensure there's a human behind each prompt while allowing users to stay anonymous: pic.twitter.com/Erv2jfj9Qu — TBPN (@tbpn) March 20, 2026

L’avantage souligné par Huffman ? Contrairement aux mots de passe classiques, ces systèmes biométriques exigent une interaction physique humaine (un regard ou un doigt), ce qui rend beaucoup plus difficile la création automatisée de milliers de comptes par des bots. Les passkeys, en plus d’être ultra-sécurisés (aucune donnée biométrique n’est envoyée au service), ajoutent donc cette couche de « preuve de présence humaine » sans que Reddit ne reçoive ni votre visage, ni votre empreinte.

Rappel important : Face ID et Touch ID fonctionnent localement sur votre iPhone, iPad ou Mac. Reddit ne reçoit jamais les données biométriques – seulement une confirmation « oui, c’est bien l’utilisateur légitime ». C’est exactement le principe des passkeys qui se généralisent pour remplacer les mots de passe.



Le co-fondateur Alexis Ohanian a cependant tempéré cette évolution sur X (Twitter) :

Exiger Face ID pour Reddit, ça n’était pas sur ma carte bingo… Mais il faut absolument faire quelque chose contre tout ce contenu fake/botté. Par contre, je ne sais pas comment vendre le scan du visage aux redditors (ou même aux lurkers).

La communauté a évidemment et rapidement réagi sur des subs comme r/privacy ou r/ThatsInsane : certains y voient une atteinte à la vie privée, d’autres un mal nécessaire face aux bots. Huffman précise que ce ne serait qu’une option parmi d’autres (vérification décentralisée tierce, etc.), et que l’évolution sera progressive pour trouver le bon équilibre.



Pour les utilisateurs Apple, en tout cas, c’est une bonne nouvelle : les outils de sécurité biométrique intégrés pourraient bientôt aider à assainir des plateformes comme Reddit sans sacrifier la confidentialité. Reste à voir si Reddit osera vraiment franchir le pas… et si les redditors l’accepteront !

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