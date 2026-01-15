Digg fait son grand retour pour concurrencer Reddit

Après l'annonce du retour officiel en mars 2025 et plusieurs mois en bêta fermée, la plateforme Digg renaît de ses cendres, quatorze ans après son premier décès. Elle mise fortement sur les signaux de confiance, une modération transparente et une protection renforcée contre le spam généré par IA et les bots.

Tout le monde a droit à une seconde chance

En mars 2025, le fondateur historique de Digg, Kevin Rose, s’est associé à Alexis Ohanian (cofondateur de Reddit), ainsi qu’à plusieurs investisseurs, pour racheter Digg à la société publicitaire BuySellAds.



Ancienne star de l’agrégation de news à l’époque du Web 2.0, Digg n’avait pas survécu aux bouleversements de l’époque et avait été démantelé en 2012 après plusieurs changements de propriétaires. Aujourd’hui, Rose, Ohanian et une petite équipe reconstruisent la plateforme avec des idées neuves pour encourager des discussions plus saines et authentiques.

Utiliser l’IA… pour le bien et contre les abus

L’équipe voit dans l’essor de l’IA à la fois une opportunité et une menace majeure. Si l’IA peut aider à réduire la toxicité et modérer le contenu, le vrai danger vient des bots qui inondent les réseaux de faux comptes et de spam.



Pour y faire face, le nouveau Digg combine plusieurs signaux de confiance afin d’identifier les vraies participations humaines :

Plusieurs méthodes de vérification combinées (au-delà du simple badge)

Technologies expérimentales comme les preuves à connaissance nulle (zero-knowledge proofs)

Signaux liés aux appareils (ex. : données de localisation issues de rencontres réelles)

Dans certaines communautés de niche, obligation de prouver la possession d’un produit avant de pouvoir poster

Des communautés libres et transparentes

Les utilisateurs peuvent désormais créer librement leurs propres communautés (fini la limitation aux ~21 thèmes prédéfinis de la bêta comme divertissement ou gaming).

Les modérateurs de chaque communauté fixent leurs propres règles, et surtout : **toutes les actions de modération et les logs sont publics**. Les membres peuvent ainsi voir exactement ce qui a été décidé et pourquoi, ce qui renforce la transparence et la responsabilité.

Toujours en évolution

Il n’y a pas encore de date de fin officielle pour cette phase de bêta ouverte. L’équipe promet d’écouter les retours des utilisateurs et d’ajuster la plateforme en conséquence.



Envie d’essayer ? Rendez-vous sur le site officiel ou l’App Store pour rejoindre, parcourir, poster (des articles iSoft par exemple), commenter et « digg » (creuser) du contenu dans les différentes communautés. iSoft avait d’ailleurs très bonne réputation sur la plateforme, participant à notre popularité.



La nouvelle équipe parie que la confiance et la transparence peuvent permettre à Digg de se faire une place dans le paysage social saturé d’aujourd’hui. Qu'en pensez-vous ?

Télécharger l'app gratuite Digg