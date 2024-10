L'application Parler fait son retour sur l'App Store

Exclue de l'App Store depuis janvier 2021, l'application Parler a reçu le feu vert d'Apple pour réintégrer sa boutique d'applications. Un nouveau PDG, une nouvelle philosophie, plus qu'à voir si les promesses seront tenues.

Parler retrouve la parole

On peut le dire sans mauvais jeu de mot, cette application fait parler d'elle. L'application Parler, lancée en 2018 aux États-Unis, est une nouvelle fois de retour sur l'App Store US. Elle était depuis plus de trois ans bannie de la boutique d'applications d'Apple suite aux accusations l'accusant d'avoir servi de plateforme pour planifier l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021.



Pour convaincre Apple, la société a embauché un nouveau PDG et a surtout entièrement revu sa politique interne. Initialement, Parler est un réseau social, une sorte de Twitter like, qui avait pour ambition de démocratiser la liberté d'expression sous toutes ses formes. Autrement dit, aucune modération même sur les messages haineux ou autres.

Désormais, elle promet un contrôle quotidien sur les posts jugés comme "une menace de préjudice physique". Sous-entendu, il ne sera plus possible d'inciter à la violence contre une personne sous peine de se faire exclure du réseau social.



Une nouvelle approche qui aurait visiblement convaincu Apple de donner une seconde chance à Parler. L'application n'a donc plus le droit à l'erreur, surtout qu'Apple va sûrement suivre tout cela de près et n'hésitera pas à interdire de nouveau l'application sur ses plateformes en cas de récidive.