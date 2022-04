Retour de l'application Smart Voting sur l'App Store russe

Il semblerait que la firme de Cupertino ait changé son fusil d'épaule concernant sa décision de retrait de l'application Smart Voting de l'App Store russe. En septembre dernier, Apple avait décidé de la supprimer de son magasin d'apps, des agents russes avaient alors menacé d'emprisonner le personnel d'Apple et de Google si l'application n'était pas supprimée dans les 24 heures. Comme le rapportent nos confrères du Washington Post, Apple vient d'accepter le retour de l'app de Alexei Navalny dans le pays.

Cette décision faisait suite aux menaces d'agents russes à l'encontre du personnel d'Apple et de Google. Pourquoi un tel acharnement sur une simple application ? Tout simplement car Smart Voting a été créée par Alexei Navalny, leader de l'opposition et militant anticorruption, afin de faciliter le vote stratégique contre Poutine.

