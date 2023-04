L'application Fortuneo est de retour sur l'App Store

L'incident est visiblement clos, deux jours après que les clients se sont plaints de la disparition de l'application Fortuneo. Depuis le 10 avril, il était impossible de télécharger Fortuneo sur l'App Store, sans aucune raison apparente.



En fait, suite à des problèmes de connexion au service, la banque en ligne a semble-t-il, dans un vent de panique, préféré retirer l'application de l'App Store.

Les clients retrouvent Fortuneo sur iOS

Si vous êtes client Fortuneo, vous avez probablement rencontré des difficultés à vous connecter à vos comptes en ligne ces derniers jours. Le compte Twitter de la banque avait même fait un communiqué en urgence lundi :

🔴Vous pouvez actuellement rencontrer des difficultés pour vous connecter sur l'application mobile iOS fortuneo

🖥️Pour gérer vos comptes, nous vous invitons à vous connecter sur votre espace client depuis https://t.co/yWTMBxhd08

Toutes nos excuses pour la gêne occasionnée — Fortuneo (@fortuneo) April 10, 2023

C'était la moindre des choses étant donné que, en plus de planter à l'ouverture, l'application était introuvable sur l'App Store. Même en allant dans son historique d'achats d'applications, il n'était pas possible de la réinstaller. En revanche, la version Android restait accessible sur le Play Store.



En attendant d'en savoir plus, les clients étaient invités à se connecter via le site web de la banque. Problème, certaines actions comme la validation 3DS d'un paiement nécessitent l'accès à l'app.



Heureusement, deux jours plus tard, l'entreprise vient d'annoncer la résolution du problème, avec une mise à jour de Fortuneo disponible sur l'App Store. Est-ce un problème de certificat non renouvelé ? Le service client n'a pas donné de détail.

✅ Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer que l’application mobile iOS est à nouveau disponible et téléchargeable depuis l’App Store. Nous vous présentons sincèrement toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés. — Fortuneo (@fortuneo) April 12, 2023

Les concurrents ont du se frotter les mains en accueillant probablement de nouveaux clients. On pense à Hello Bank, Orange Bank et autre Boursorama.

Télécharger l'app gratuite Fortuneo, ma Banque & Bourse