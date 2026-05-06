Apple veut faire de l'iPhone Ultra le plus réparable des pliables

Alors que les rumeurs sur le premier iPhone pliable d’Apple s’intensifient, ne laissant aucun doute quant à sa sortie en septembre, un nouveau détail technique pourrait bien faire la différence face à la concurrence : sa réparabilité. Le leaker chinois Instant Digital affirme aujourd’hui que l’iPhone Ultra (nom probable de l’iPhone Fold) sera le smartphone pliable le plus facile à démonter et à réparer de l’industrie.

Une conception interne « logique et élégante »

Selon le leaker, Apple aurait appliqué une « logique d’ingénierie extrêmement rigoureuse » qui porte aujourd’hui ses fruits. L’architecture interne serait particulièrement bien pensée :

La carte mère serait placée sur le côté droit de l’appareil, évitant ainsi les complexes rubans flex qui traversent généralement la charnière sur les autres pliables.

Le design empilé optimiserait l’espace, laissant une place maximale à l’écran et à la batterie.

L’iPhone Ultra profiterait de la plus grande batterie jamais intégrée dans un iPhone.

Instant Digital parle d’un niveau de modularité rarement vu sur un appareil pliable, ce qui devrait faciliter grandement les réparations et les éventuels remplacements de pièces.

Une fiche technique connue

Ces informations font écho à un rapport du même leaker publié en février, qui mentionnait déjà :

Les boutons de volume placés sur la tranche supérieure

Touch ID intégré au bouton latéral

Un unique poinçon pour la caméra frontale

Un module photo arrière dans le style de l’iPhone Air, mais avec deux caméras

Un écran sans pli visible

L’iPhone Ultra devrait être présenté aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre 2026. Il embarquerait un écran interne de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, la puce A20, le modem C2, et un double capteur photo arrière.



Si ces informations se confirment, ce serait une excellente nouvelle pour la réparabilité. Les smartphones pliables actuels (Samsung, Huawei, Oppo…) sont souvent très complexes à réparer à cause de leurs nombreux câbles flex qui passent dans la charnière. Apple pourrait donc se distinguer non seulement par la qualité de son écran pliable, mais aussi par une conception plus durable et plus "simple".



C’est exactement le genre de détail qui pourrait justifier le positionnement premium attendu (autour de 2000-2500 €). Reste à voir si iFixit confirmera cette réparabilité une fois le produit sorti.