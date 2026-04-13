Apple mise sur l’OCA pour éliminer le pli de l'iPhone Ultra

La quête d’un iPhone pliable sans pli visible repose sur une innovation discrète mais décisive : l’adhésif optiquement transparent (OCA). En absorbant les contraintes mécaniques et en améliorant la diffusion de la lumière, ce matériau pourrait permettre à Apple de franchir un cap majeur dans la conception des écrans pliables.

L’iPhone pliable sans pli visible, le défi ultime

Derrière la promesse d’un iPhone pliable sans marque visible se cache une technologie aussi discrète qu’essentielle : l’adhésif optiquement transparent, ou OCA. Selon une analyse publiée ce lundi par le cabinet TrendForce, c’est précisément cette matière qui constitue le facteur le plus déterminant dans la course à l’écran pliable parfait.



L’enjeu est simple à comprendre, mais difficile à résoudre. Lorsqu’un écran pliable se referme des milliers de fois, les différentes couches qui le composent tendent à se désaligner. Ce décalage concentre les contraintes mécaniques au niveau de la charnière, provoquant à terme de micro-fissures ou une déformation permanente (le fameux pli que l’on retrouve sur la quasi-totalité des smartphones pliables du marché).



Les formulations modernes d’OCA vont bien au-delà d’un simple agent de collage. Le matériau reste souple lors des pliages progressifs pour absorber la fatigue, mais se rigidifie momentanément en cas de choc soudain pour offrir un soutien structurel. Avec le temps, sa capacité à fluer dans les irrégularités microscopiques de la surface réduit également la diffusion de la lumière, rendant le pli encore moins perceptible à l’oeil nu.

Ce travail sur l’adhésif s’inscrit dans une approche plus globale. Apple brevète depuis plusieurs années des panneaux en verre ultra-fin d’épaisseur variable, plus mince à la courbure et plus épais aux extrémités. Des informations de fin 2025 suggèrent qu’une structure en double couche de verre serait à l’étude pour mieux répartir les contraintes.



Apple aurait fait de l’absence de pli une priorité absolue, peu importe le coût. En février, le leaker Fixed Focus Digital affirmait que les commandes de production avaient été passées avec une profondeur de pli inférieure à 0,15 mm et un angle inférieur à 2,5 degrés. TrendForce estime qu’Apple pourrait s’emparer de près de 20 % du marché des smartphones pliables dès cette année, reléguant Samsung et Huawei à environ 30 % chacun.



Le lancement est attendu en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro. Foxconn a débuté la production d’essai la semaine dernière, et Samsung Display devrait lancer la production de masse des dalles OLED en mai.