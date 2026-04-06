L’iPhone Fold se précise encore un peu plus. La production d’essai aurait désormais débuté en usine, un signal encourageant qui laisse espérer un lancement dans les délais.

iPhone Fold : la production d’essai a démarré chez Foxconn, bon signe pour le calendrier

L’iPhone Fold avance à grands pas. Selon le leaker chinois Instant Digital, actif sur Weibo, Apple vient de franchir une étape importante dans le développement de son premier smartphone pliant. La production d’essai a officiellement démarré chez Foxconn, le partenaire historique d’Apple pour la fabrication des iPhone.



Cette information fait directement suite à une précédente fuite du même leaker, datant du mois dernier, qui annonçait l’entrée en production de masse de l’écran de l’appareil. La chaîne de fabrication se met donc progressivement en place, et le calendrier semble, pour l’instant, tenu.

L’annonce intervient dans un contexte de spéculations plutôt pessimistes sur la disponibilité réelle de l’appareil. L’analyste Tim Long, de Barclays, avait récemment indiqué ne pas s’attendre à ce que l’iPhone Fold arrive dans les mains des clients avant le mois de décembre. Une position en partie confirmée par Mark Gurman de Bloomberg, qui a précisé que l’appareil arriverait “un peu plus tard” que les iPhone 18 Pro, sans toutefois donner de date précise.

Gurman attribue ce décalage aux défis inhérents à la production des smartphones pliants, ainsi qu’à la tradition d’Apple de lancer ses appareils les plus novateurs en léger décalage par rapport aux autres modèles. L’iPhone X, sorti fin 2017 quelques semaines après les iPhone 8, avait suivi le même schéma.



Malgré ces mises en garde, le démarrage de la production d’essai chez Foxconn en ce début avril laisse entendre qu’Apple vise toujours un lancement en septembre, lors de son keynote annuel de rentrée. Instant Digital, qui cite ses propres publications antérieures, maintient l’hypothèse d’une sortie simultanée avec les iPhone 18 Pro.



Si ce scénario se confirme, l’iPhone Fold rejoindrait la gamme iPhone 18 dès le mois de septembre 2026, marquant une rupture majeure dans l’histoire du smartphone chez Apple. Les prochaines semaines seront décisives.