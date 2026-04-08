Pour son futur iPhone Ultra, Apple fait un choix évident en s’appuyant sur Samsung afin de garantir fiabilité et maîtrise pour son tout premier écran pliable. Ce n'est pas la première fois que l'on en parle, mais c'est désormais confirmé.

iPhone Ultra : Apple confie son écran pliable à Samsung pour trois ans

Apple, rival historique de Samsung sur le marché des smartphones, s’apprête à équiper son premier iPhone pliable d’un écran OLED fabriqué par son concurrent coréen. Selon le média spécialisé The Elec, un accord exclusif de trois ans a été signé entre les deux entreprises, Apple s’engageant à ne pas se tourner vers d’autres fournisseurs de dalles pliables pendant toute cette période.



Ce choix n’est pas anodin. Samsung Display est aujourd’hui le leader incontesté de l’écran pliable, fort de plusieurs années d’expérience accumulée sur ses propres gammes Galaxy Z Fold et Z Flip. Apple, qui arrive tardivement sur ce segment, n’avait tout simplement pas d’alternative crédible. En acceptant ces conditions, Cupertino reconnaît implicitement la domination technologique de son rival dans ce domaine précis.

Sur le plan technique, les dalles fournies par Samsung intégreront la technologie CoE (Color filter on Encapsulation), qui remplace le polariseur traditionnel par un filtre coloré placé directement sur la couche d’encapsulation. L’enjeu est concret : les polariseurs classiques ont tendance à se fissurer aux points de pliage, un problème rédhibitoire pour un appareil conçu pour s’ouvrir et se fermer des centaines de fois par jour.



Autre détail révélateur : l’écran utilisera les matériaux OLED M14, les mêmes que ceux de l’iPhone 17 Pro Max. Un choix délibéré de fiabilité et d’économie, Apple préférant s’appuyer sur une technologie éprouvée plutôt que de multiplier les inconnues pour un produit déjà complexe à concevoir.



La production des dalles débuterait dès le deuxième trimestre 2026, avec une première livraison estimée à trois millions d’unités. Malgré des rumeurs évoquant des retards potentiels jusqu’en 2027, Bloomberg rapporte que le développement de l’iPhone Fold avance normalement, avec un lancement toujours prévu pour fin 2026.