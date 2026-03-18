Samsung abandonne le Galaxy Z TriFold après 3 mois d'existence

Trois mois. C'est tout ce qu'il aura fallu au Samsung Galaxy Z TriFold pour disparaître des rayons. Le smartphone pliant à trois panneaux, lancé en Corée du Sud le 12 décembre 2025 puis aux États-Unis en janvier, va être retiré de la vente dès que les stocks restants seront écoulés. Une carrière éclair pour un appareil au prix stratosphérique de 2 899 dollars.

Un produit de vitrine, pas un produit de masse

Dès le départ, les signaux ne trompaient pas. Vendu exclusivement sur le site de Samsung, sans aucun partenariat avec les opérateurs ni les revendeurs habituels, le TriFold n'a jamais vraiment visé le grand public. En Corée du Sud, seules 6 000 unités auraient été écoulées depuis le lancement, selon le média coréen Dong-A Ilbo. Un chiffre dérisoire pour un constructeur de l'envergure de Samsung.

Le concept est pourtant séduisant sur le papier : fermé, l'appareil offre un écran de 6,5 pouces dans un format classique (mais épais, à 12,9 mm). Déplié, il se transforme en tablette panoramique de 10 pouces. Le problème, c'est que les coûts de fabrication ont explosé au point de rendre la rentabilité quasiment impossible, même avec un tel tarif. Un test de résistance indépendant avait également révélé que la promesse des 200 000 pliages sans défaut n'était pas au rendez-vous, avec des signes de fatigue dès 145 000 ouvertures.

Et la suite ?

Le directeur des opérations de la division mobile de Samsung, Won-Joon Choi, a confié à Bloomberg que l'entreprise n'avait pris aucune décision sur un éventuel successeur, en raison de la complexité de production. Certaines innovations, comme le grand format d'écran ou le ratio panoramique, pourraient toutefois se retrouver sur les futurs Galaxy Z Fold à des prix plus accessibles.

Du côté d'Apple, aucun iPhone pliant n'est encore commercialisé, mais les rumeurs persistent sur un modèle pour 2026 ou 2027. L'aventure du TriFold illustre en tout cas les embûches d'un tel segment : entre ingénierie complexe, prix prohibitif et marché encore immature, le chemin est long avant qu'un smartphone pliant devienne vraiment grand public.