Setapp Mobile iOS ferme ses portes après seulement 18 mois d'existence

L'ouverture forcée d'iOS aux boutiques alternatives était censée dynamiser la concurrence et offrir de nouvelles options aux utilisateurs européens. Pourtant, moins de deux ans après son lancement, Setapp Mobile tire sa révérence. MacPaw vient d'annoncer que sa boutique d'applications fermera définitivement le 16 février 2026, invoquant des conditions commerciales trop instables pour maintenir le projet à flot. Un échec qui en dit long sur la difficulté de défier l'empire d'Apple, même quand Bruxelles ouvre la porte.

Un pari audacieux mais fragile

Setapp Mobile proposait une approche différente du téléchargement d'applications. Plutôt que d'acheter individuellement chaque logiciel, les utilisateurs accédaient à un catalogue complet via un abonnement mensuel, sur le modèle des plateformes de streaming vidéo. Une idée séduisante sur le papier, d'autant que MacPaw intégrait cette offre dans certains de ses forfaits existants pour Mac.

Le problème ? Le catalogue manquait cruellement d'exclusivités. À l'exception du téléchargeur Downie, quasiment toutes les applications disponibles sur Setapp Mobile existaient déjà sur l'App Store. Face à des concurrents comme l'Epic Games Store qui mise sur Fortnite ou AltStore qui propose des contenus refusés par Apple, Setapp Mobile peinait à justifier son existence auprès des utilisateurs. Les quelques dizaines d'apps proposées ne suffisaient pas à créer un véritable écosystème alternatif.

Apple maître du jeu malgré le DMA

Cette fermeture souligne surtout la stratégie d'Apple face aux exigences européennes. Si Cupertino a techniquement ouvert son système aux boutiques tierces, les conditions imposées restent suffisamment contraignantes pour décourager les initiatives. Les règles évoluent constamment, les frais s'accumulent, et le parcours utilisateur demeure volontairement complexe.

Le timing est particulièrement révélateur : alors que le Japon vient d'imposer les mêmes obligations à Apple et qu'AltStore commence à s'y développer, MacPaw jette l'éponge en Europe. Les applications déjà installées via Setapp Mobile continueront de fonctionner, mais sans mises à jour possibles. Les utilisateurs devront migrer vers l'App Store pour retrouver leurs outils favoris. Au final, Apple conserve son monopole de fait, même quand la loi tente de l'affaiblir. Et, en vérité, qui utilise vraiment les stores alternatifs ?