Redmi K90 Max et Legion Y70 New Generation : Xiamoi et Lenovo relancent les téléphones gaming

Les smartphones gaming font leur retour : Xiaomi et Lenovo préparent de nouveaux modèles : Redmi K90 Max et Legion Y70 New Generation.



Après plusieurs années de recul, le segment des smartphones gaming montre des signes de renaissance. Deux grands constructeurs chinois, Xiaomi et Lenovo, viennent de teaser leurs nouveaux modèles dédiés au jeu, confirmant un regain d’intérêt pour ce marché de niche.

Lenovo Legion Y70 New Generation : le retour surprise

Lenovo avait officiellement arrêté la production de smartphones gaming en 2023 avec la série Legion. Contre toute attente, la marque fait son come-back avec le Legion Y70 New Generation.



Annoncé sur Weibo, ce nouveau modèle sera le premier smartphone gaming de Lenovo depuis 2022. Selon les informations disponibles, il pourrait être lancé dès le mois de mai 2026. Une photo leakée montre un design avec un triple capteur photo à l’arrière, dans la lignée des précédents Legion.Aucune fiche technique complète n’a encore été dévoilée, mais les attentes sont élevées pour un appareil orienté performance et refroidissement optimisé.

Redmi K90 Max : le monstre de puissance de Xiaomi

De son côté, Xiaomi a confirmé l’arrivée prochaine du Redmi K90 Max, un smartphone clairement positionné sur le segment gaming haut de gamme.

Ses caractéristiques déjà annoncées sont impressionnantes :

Processeur Dimensity 9500 (l’un des SoC les plus puissants du moment)

Écran de 6,83 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz

Capacité à maintenir 144 Hz + résolution Ultra HD pendant quatre heures en jouant à Honor of Kings

Une zone touch optimisée pour les jeux avec une réactivité tactile supérieure

Ce niveau de performance soutenue en fait l’un des smartphones les plus performants pour le gaming mobile en 2026, du moins du côté d'Android car l'on sait pertinemment qu'Apple est devant avec son optimisation qui permet de jouer à des titres consoles comme Resident Evil, Tomb Raider autre Assassin's Creed depuis l'iPhone 15 Pro de 2023.

Un retour principalement en Chine

Malheureusement, pour l’instant, ces deux modèles ne sont confirmés que pour le marché chinois. Comme souvent avec les smartphones gaming haut de gamme, il est probable qu’ils ne soient pas commercialisés à l’international, du moins dans un premier temps.



Cependant, le simple fait que Xiaomi et Lenovo relancent des modèles dédiés au gaming montre qu’il existe toujours une demande réelle pour des smartphones optimisés pour les jeux, avec une puissance brute, un bon refroidissement et des écrans à très haut taux de rafraîchissement.



En attendant, les amateurs de gaming mobile devront probablement se tourner vers des importations ou patienter pour voir si ces modèles franchissent un jour nos frontières. Sinon, petite astuce, prenez un iPhone 17, iPhone 17e, un iPhone 17 Pro ou un iPhone Air pour en profiter dès maintenant !