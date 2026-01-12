Apple domine la vente de téléphones en 2025 avec 20 % de parts de marché

Apple s’est hissé en tête du marché mondial des smartphones en 2025, captant 20 % de parts de marché et affichant une croissance de 10 % des livraisons sur un an - la plus forte parmi les cinq principales marques, selon les données publiées aujourd’hui par le cabinet Counterpoint Research.

Apple est le leader incontesté

Les expéditions mondiales de smartphones ont progressé de 2 % par rapport à 2024, marquant ainsi une deuxième année consécutive de croissance. Counterpoint explique cette dynamique par le recours accru aux solutions de financement pour passer à des appareils haut de gamme, ainsi que par l’adoption accélérée des smartphones 5G dans les marchés émergents.Samsung conserve la deuxième place avec 19 % de parts de marché et une croissance modeste de 5 % des livraisons, tandis que Xiaomi reste troisième avec 13 %.

Varun Mishra, analyste senior chez Counterpoint, a déclaré :

La croissance d’Apple en 2025 s’explique par son expansion continue et une demande croissante sur les marchés émergents et de taille moyenne, soutenue par une gamme de produits mieux équilibrée.



La série iPhone 17 a connu un très bon accueil dès son lancement au quatrième trimestre, tandis que l’iPhone 16 a continué à très bien se vendre au Japon, en Inde et en Asie du Sud-Est.

Les performances d’Apple ont également été dopées par l’arrivée à maturité du cycle de renouvellement post-pandémie : des millions d’utilisateurs ont enfin remplacé leurs anciens iPhone. Au quatrième trimestre 2025, Apple a atteint un record historique avec 25 % des expéditions mondiales, porté par la gamme iPhone 17.



Si les craintes de hausses de droits de douane aux États-Unis ont poussé certains fabricants à avancer leurs expéditions en début d’année, l’impact s’est finalement révélé bien plus limité que prévu, avec des répercussions minimes sur les volumes du second semestre.



Pour 2026, Counterpoint adopte toutefois un ton plus prudent. Tarun Pathak, directeur de la recherche chez Counterpoint explique :

Le marché mondial des smartphones devrait ralentir en 2026 en raison de pénuries de mémoires DRAM et NAND, ainsi que de la hausse des coûts des composants, les fondeurs privilégiant désormais les centres de données IA au détriment des smartphones.

Le cabinet a revu sa prévision mondiale pour 2026 à la baisse de 3 %, mais estime qu’Apple et Samsung devraient mieux résister grâce à leurs chaînes d’approvisionnement plus solides. Et l'iPhone Fold pourrait être un beau catalyseur (écran sans pli, caméra sous l'écran, format iPad en mode ouvert), malgré un prix haut perché à plus de 2 000 euros.