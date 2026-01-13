La puce M4 a dominé 2025 chez les joueurs Mac sur Steam

Selon l’enquête mensuelle Hardware & Software de Valve pour décembre 2025, 19,60 % des Mac utilisés sur Steam sont équipés de la puce M4 d’Apple, ce qui en fait la puce Apple Silicon la plus populaire parmi les joueurs Mac. Elle devance ainsi l’emblématique M1 de 2020, qui arrive en deuxième position avec 18,06 %. Viennent ensuite la M2 à 13,08 % et la M3 à 7,31 %. À noter que la M2 reste nettement plus utilisée que la M3, malgré les ajouts de cette dernière comme le ray tracing accéléré par matériel et d’autres améliorations.

Les versions "Pro" et supérieures sont plus rares

Les versions Pro, Max et surtout Ultra (Mac Studio / Mac Pro) sont très peu représentées, voire absentes du classement. Les modèles de base ou milieu de gamme dominent clairement chez les joueurs Steam sur Mac.

La toute nouvelle puce M5, annoncée en octobre 2025 et pour l’instant réservée au MacBook Pro 14 pouces, ne représente qu’un peu plus de 1 % des utilisateurs Mac sur Steam. Elle offre pourtant des gains très importants : jusqu’à 45 % de performances graphiques supplémentaires par rapport à la M4, et 2,5 fois plus rapide que la M1. Sa faible adoption s’explique logiquement par sa disponibilité limitée.



À l’inverse, la M4 équipe une large gamme de machines : iMac 24 pouces, Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro, avec de nombreuses configurations de RAM et de stockage. Cela explique en grande partie sa domination actuelle.



L’enquête montre également que 16 Go de RAM est la configuration la plus courante chez les joueurs Mac sur Steam, et que plus d’un quart d’entre eux utilisent macOS Tahoe. Mais les jeux les plus plébiscités ne sont pas précisés, ce qui est dommage. On imagine que des titres comme Cyberpunk 2077 y contribuent fortement.



Même si les efforts d’Apple pour faire du Mac une vraie plateforme de jeu restent mitigés, les joueurs Mac qui utilisent Steam semblent apprécier la M4 comme un excellent compromis performance / accessibilité. Quand la M5 se généralisera dans la gamme Mac au cours de l’année, les prochaines enquêtes Steam nous diront si elle détrône rapidement la M4… ou si, comme pour le passage M2 → M3, les joueurs restent fidèles plus longtemps à leur machine actuelle. En même temps, qui change son Mac tous les ans ?