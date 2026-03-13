Le MacBook Neo est le Mac le plus réparable depuis 14 ans, selon iFixit

Ce n’est pas encore parfait, mais cela représente un vrai bond en avant pour Apple. Pour la première fois depuis 2012, un Mac devient réellement plus simple à réparer en cas de panne. iFixit salue ces progrès, même si la note de 6/10 montre qu’il reste encore une marge d’amélioration pour les années à venir.

Le MacBook Neo est le Mac le plus réparable depuis 2012

iFixit vient de publier son démontage complet du MacBook Neo, et le verdict est sans appel : Apple a produit le MacBook le plus réparable depuis 2012. Une reconnaissance qui prend tout son sens pour un appareil clairement conçu pour survivre aux salles de classe.



Dès l’ouverture, les experts de iFixit notent une première bonne surprise, le capot inférieur se retire à la main, sans outil de forçage, après avoir retiré huit vis pentalobe. Une fois à l’intérieur, la plupart des composants sont directement accessibles, batterie, haut-parleurs, ports USB-C et trackpad en tête. Sur la grande majorité des ordinateurs portables modernes, au moins l’un de ces éléments est enfoui sous d’autres pièces.

La batterie fait l’objet d’une attention particulière. Contrairement aux MacBook traditionnels, elle n’est ni collée au châssis ni maintenue par des languettes adhésives, mais simplement vissée sur un plateau, au moyen de 18 vis. Une conception probablement dictée par les nouvelles réglementations européennes sur les batteries, mais appréciable en pratique. Le clavier, lui, nécessite le retrait de 41 vis, ce qui reste fastidieux, mais au moins son remplacement est possible, contrairement à d’autres machines.

Le test révèle aussi quelques points à noter dont une ressemblance frappante entre la carte mère du MacBook Neo et celle de l’iPhone 16 Pro, ainsi qu’une mention dans le manuel de démontage officiel d’Apple d’un câble de capteur de lumière ambiante, absent en réalité sur l’appareil.



Au final, iFixit attribue au MacBook Neo la note de 6 sur 10 sur son échelle de réparabilité. Les points perdus concernent la RAM et le stockage, toujours soudés à la carte mère. Malgré ce bémol, iFixit souligne qu’Apple semble avoir compris ce que signifie concevoir un Mac "facilement réparable".

Cela concorde avec le premier démontage réalisé par la chaîne YouTube Tech Re-Nu, qui montre à quel point Apple a simplifié l’intérieur de l’appareil. Celui-ci peut être démonté en seulement six minutes d'après eux.