iFixit démonte les AirPods Max 2 : mêmes problèmes de réparabilité

Fixit vient de publier le démontage complet des nouveaux AirPods Max 2. Verdict : malgré l’arrivée de la puce H2 et du port USB-C, les écouteurs haut de gamme d’Apple restent presque identiques à la génération de 2020… et conservent malheureusement les mêmes faiblesses en matière de réparation.

Un démontage qui confirme l’absence de changements majeurs

Selon iFixit, le nouveau casque AirPods Max 2 est « essentiellement le même » que l'ancien modèle. L’ouverture des écouteurs suit exactement les mêmes étapes, et les composants internes sont quasiment identiques. La seule vraie différence visible concerne les deux puces H2 (une dans chaque oreillette), qui apportent notamment une meilleure réduction active du bruit et de nouvelles fonctionnalités audio. Le comparatif entre les AirPods Max 1 et Max 2 nous avait déjà aiguillé sur ce résultat.



Malheureusement, Apple n’a pas profité de cette mise à jour pour corriger les points faibles récurrents des AirPods Max, notamment :

L’accumulation de condensation à l’intérieur des oreillettes (surtout en environnement humide)

La batterie difficilement accessible

Le port USB-C toujours compliqué à remplacer

Aucun manuel de réparation officiel n’est disponible, et Apple ne propose toujours pas les pièces détachées nécessaires via son programme de Self Service Repair.

Une réparabilité qui stagne

iFixit avait attribué la note de 6/10 au premier AirPods Max. Avec ce nouveau démontage, le score reste identique pour l'AirPods Max 2. Les experts regrettent qu’Apple n’ait pas rendu la batterie et le port USB-C plus accessibles, ni fourni les pièces et instructions nécessaires pour prolonger significativement la durée de vie du produit.



iFixit conclut que, sans évolution notable sur le plan de la réparabilité, les AirPods Max 2 risquent de connaître les mêmes problèmes de longévité que leurs prédécesseurs.

Conclusion

Si les AirPods Max 2 apportent de réelles améliorations audio grâce à la puce H2, ils déçoivent sur le plan écologique et de la durabilité. Apple continue de privilégier un design premium et scellé au détriment de la réparabilité, une tendance qui commence à agacer de nombreux utilisateurs et défenseurs du droit à la réparation.