Apple délivre une nouvelle mise à jour bêta pour les AirPods. Cette mise à jour est importante car elle est obligatoire pour profiter, dans les semaines et mois à venir, de toutes les nouvelles fonctionnalités sur la bêta d'iOS 27.

iOS 27 : Apple publie un firmware bêta pour les AirPods Pro et AirPods 4

La WWDC 2026 n’a pas seulement marqué l’arrivée d’iOS 27 et de Siri AI : elle s’accompagne également d’un nouveau firmware bêta pour plusieurs modèles d’AirPods. Apple a mis en ligne la build 9A5292e, destinée aux AirPods Pro 2, AirPods Pro 3 et AirPods 4. Un signal clair que les nouveautés audio prévues pour l’automne commencent à prendre forme du côté logiciel.



Parmi les fonctions annoncées avec iOS 27, une se distingue particulièrement : l’arrivée d’un égaliseur à trois bandes permettant d’ajuster manuellement les basses, les médiums et les aigus. Une demande récurrente de la part des utilisateurs, jusqu’ici contraints d’utiliser les préréglages automatiques ou les profils audio adaptatifs proposés par Apple. Cette option devrait être accessible directement depuis le menu AirPods dans les réglages de l’iPhone, lui-même entièrement revu pour mieux mettre en valeur l’ensemble des paramètres disponibles.

La fonction n’est pas encore visible dans la bêta 1 d’iOS 27 et nécessiterait justement ce nouveau firmware pour s’activer. Ce lien entre mise à jour système et firmware écouteurs confirme l’approche coordonnée qu’Apple adopte pour ce type de fonctionnalités.



Les propriétaires d’AirPods Pro 3 bénéficieront quant à eux d’une intégration GymKit inédite. Les écouteurs pourront se connecter aux équipements de cardio-training compatibles avec ce protocole, permettant de synchroniser les données de fréquence cardiaque directement via l’iPhone. Une ouverture vers le suivi sportif qui rapproche un peu plus les AirPods Pro de l’univers de la santé connectée, territoire jusqu’ici principalement réservé à l’Apple Watch.

Comment installer la mise à jour bêta

La procédure s’est nettement simplifiée depuis l’an dernier. Il suffit de se rendre dans les réglages de l’iPhone, dans la section dédiée aux AirPods, où un bouton “Mise à jour bêta” devrait apparaître. Une fois l’installation lancée, il faut placer les écouteurs en charge dans leur boîtier, le maintenir à portée du Bluetooth de l’iPhone ou du Mac, et patienter une trentaine de minutes avant de vérifier le numéro de version.



Un point de vigilance s’impose toutefois : il n’est pas possible de revenir à un firmware antérieur après installation. La prudence reste de mise pour celles et ceux qui utilisent leurs AirPods en conditions professionnelles ou quotidiennes intensives.



La version finale d’iOS 27 est attendue pour l’automne, en parallèle du lancement des iPhone 18.