iOS 27 relance les rumeurs autour des "AirPods Ultra"

La deuxième bêta d'iOS 27 renferme un nouvel indice sur un mystérieux appareil Apple. De quoi relancer les rumeurs autour de futurs AirPods équipés de caméras, malgré des informations contradictoires sur l'état du projet.

Un nom de code dans iOS 27 relance la course aux AirPods à caméras

Apple a pris l'habitude de laisser filer des indices sur ses futurs produits directement dans le code de ses bêtas, et la deuxième bêta développeur d'iOS 27 ne fait pas exception. Un développeur a repéré une référence à un appareil baptisé en interne B790, capable de combiner deux flux vidéo captés par des caméras placées de part et d'autre de la tête de l'utilisateur. De quoi relancer les spéculations sur les fameuses AirPods Ultra équipées de capteurs photo.



La logique de nommage interne d'Apple donne un indice précieux. Les AirPods Pro 3 portaient le nom de code B788, tandis que les lunettes connectées seraient identifiées en interne sous N50. Le préfixe B790 rattache donc plus naturellement ce nouveau projet à la famille des écouteurs plutôt qu'à celle des lunettes, même si rien n'exclut totalement cette dernière piste.



Le code retrouvé décrit surtout comment Visual Intelligence devrait fonctionner sur cet appareil encore mystérieux, avec la capacité de reconnaître des monuments, du texte ou des objets du quotidien, une tasse de café servant d'exemple concret dans la documentation interne. Cette fonction, déjà disponible sur iPhone 15 Pro et les modèles suivants, arrive avec iOS 27 dans l'app Appareil photo via un nouveau mode Siri.

Ce nom de code s'ajoute à un faisceau d'indices déjà solide. Apple planche depuis plusieurs mois sur des AirPods haut de gamme dotées de caméras et sur des lunettes intelligentes concurrentes des Ray-Ban Meta, les deux projets étant pensés comme des supports privilégiés pour l'intelligence visuelle propulsée par Siri AI.



Sauf que la nouvelle du jour vient sérieusement brouiller les pistes. Le leaker Kosutami, connu pour être aussi collectionneur de prototypes Apple, a affirmé ce matin sur X que le projet d'AirPods à caméras aurait été suspendu. Un message laconique, sans détail ni explication, qui contredit les informations de Bloomberg publiées en mai selon lesquelles le produit approchait de la fin de sa phase de validation et se dirigeait vers une production en série.



Difficile donc de trancher. Kosutami affiche un historique plutôt fiable, ayant notamment révélé la batterie à coque métallique de l'iPhone 16 Pro plusieurs mois avant sa sortie, mais s'est aussi trompé par le passé, notamment en 2024 en annonçant à tort une sortie imminente des AirPods Pro 3. Rien ne dit non plus si suspendu signifie annulé ou simplement repoussé, la pénurie actuelle de mémoire pourrait tout autant expliquer un ajustement de calendrier qu'un problème lié à la maturité de Siri AI.

La présence du nom de code B790 dans la bêta d'iOS 27 prouve en tout cas que le travail logiciel se poursuit, même si le matériel qui l'accueillera reste, lui, entouré d'un flou grandissant.



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