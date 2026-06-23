L'AirPods Max 2 a enfin droit aux bêtas avec iOS 27

airpods max 2 2026 iconBonne nouvelle pour les propriétaires d’AirPods Max 2 ! Avec l’arrivée d’iOS 27 beta 2 et macOS 27 Golden Gate beta 2, Apple active enfin le programme de bêta firmware pour ses casques haut de gamme.

Ce qui change pour les clients du AirPods Max 2

Jusqu’à présent, même si vous étiez en bêta iOS 27, votre AirPods Max 2 restait bloqué sur la version stable du firmware grand public. Depuis hier soir, vous pouvez activer les mises à jour bêta directement depuis les réglages de vos écouteurs.U ne fois activé, les nouvelles versions firmware s’installeront automatiquement lorsque vos AirPods Max 2 seront dans leur étui de charge et à proximité de votre iPhone ou Mac.

airpods max noir mise a jour update

Comment activer les bêtas firmware

Sur iPhone ou iPad (iOS 27 bêta 2 ou supérieur) :

  1. Connectez vos AirPods Max 2 à votre appareil.
  2. Allez dans Réglages > Bluetooth.
  3. Appuyez sur le (i) à côté de vos AirPods Max 2.
  4. Descendez et activez l’option « Mises à jour bêta AirPods ».

Sur Mac (macOS 27 bêta 2 ou supérieur) :

  1. Connectez vos AirPods Max 2 via Bluetooth.
  2. Allez dans Réglages Système > Bluetooth.
  3. Cliquez sur le (i) à côté de vos AirPods.
  4. Activez « Mises à jour bêta AirPods ».

Modèles compatibles

En plus des AirPods Max 2, les mises à jour firmware bêta sont également disponibles pour :

C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs d’AirPods Max 2 qui souhaitent tester en avant-première les nouvelles fonctionnalités audio, les améliorations d’ANC, de Spatial Audio ou de batterie. Comme toujours avec les bêtas, il est recommandé d’être prudent, car des bugs peuvent survenir.

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