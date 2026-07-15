Apple déploie la bêta publique du firmware iOS 27 pour les AirPods

Apple vient de publier une nouvelle version bêta du firmware pour AirPods, accessible désormais aux utilisateurs du programme bêta public. Numérotée 9A5314b, cette mise à jour concerne les AirPods Pro 2, AirPods Pro 3, AirPods 4 et AirPods Max 2. Elle est identique à la troisième bêta développeurs sortie fin juin.

De nouvelles fonctionnalités à tester avec iOS 27

Cette mise à jour firmware permet aux testeurs publics de profiter pleinement des nouveautés attendues avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27 Golden Gate :

Nouvelle interface dédiée aux AirPods

Curseur pour le mode Adaptatif pour accentuer la transparence ou la réduction de bruit

Support de l’égalisation personnalisée (Custom EQ)

Compatibilité étendue avec le nouveau Siri AI (indisponible en Europe à date)

Un ajout bienvenu qui améliore encore l’expérience audio et l’intégration dans l’écosystème Apple.

Comment installer la bêta firmware ?

Lorsque vos AirPods sont connectés à un iPhone, iPad ou Mac sous iOS 27 (ou ultérieur), iPadOS 27 ou macOS 27, une option « Mises à jour bêta » apparaît dans les réglages des AirPods. Il suffit de l’activer pour recevoir la nouvelle version.

La mise à jour se télécharge automatiquement lorsque les écouteurs sont branchés sur une source d’alimentation. Attention : contrairement aux mises à jour système classiques, il n’y a pas de bouton « Installer maintenant ». Le processus peut prendre plusieurs heures, patience donc !

Un pas de plus vers iOS 27

Cette bêta firmware prépare le terrain pour la sortie finale d’iOS 27 en septembre et renforce l’écosystème audio Apple. Les possesseurs d’AirPods récents ont tout intérêt à tester ces nouveautés, même si, comme toujours avec les bêtas, il est conseillé de rester prudent sur un appareil principal.



En tout cas nous, nous adorons l’égaliseur qui permet enfin d’ajuster le son des écouteurs Apple.