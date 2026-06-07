iFixit démonte de faux Apple Watch Ultra 3, AirPods Max 2 et AirPods Pro 3

iFixit a mis la main sur plusieurs faux produits Apple dans le célèbre quartier de Huaqiangbei, à Shenzhen. En démontant ces copies d’Apple Watch Ultra, d’AirPods Max et d’AirPods Pro, les experts ont découvert l'envers du décors pour tromper les acheteurs.

iFixit démonte de faux produits Apple et révèle leurs secrets

Le quartier de Huaqiangbei, à Shenzhen, est mondialement connu comme la mecque des pièces détachées électroniques. Mais c’est aussi un paradis de la contrefaçon. iFixit s’y est rendu récemment et en a ramené pour environ 90 euros de faux produits Apple, affichés à l’origine à plus de 1 400 euros en versions authentiques. Résultat : un démontage en règle qui révèle l’étendue du gouffre technique entre les originaux et leurs copies.

Une Apple Watch Ultra 3 au rabais, et ça se voit

Dès la prise en main, le technicien Shahram Mokhtari repère les anomalies de la fausse Apple Watch Ultra 3 : appuyer sur n’importe quelle app active le mode Nuit au lieu d’ouvrir l’application. Le retour haptique sonne faux, et les capteurs inscrits au dos du boîtier ne sont que de la peinture appliquée sur du plastique. À l’intérieur, la batterie de 260 mAh flotte librement dans le boîtier, ses fils directement soudés à la carte mère. La vraie Ultra 3 embarque plus du double de capacité.

Les AirPods Max 2 : du plastique déguisé en aluminium

Le casque AirPods Max 2 contrefait accuse immédiatement le coup côté matériaux : coques plastiques là où l’original utilise de l’aluminium, coussins moins fermes, boutons au clic peu convaincant. Plus grave : aucune réduction de bruit active, aucun mode transparence. iFixit découvre à l’intérieur des cylindres en métal dont le seul rôle est de lester l’ensemble pour imiter le poids du vrai casque. Un détail cynique qui en dit long sur le soin apporté à tromper l’acheteur.

Les AirPods Pro 3 : les plus ressemblants, mais les plus fragiles

Les faux AirPods Pro 3 représentent la copie la plus convaincante visuellement. Quasiment impossible à distinguer de l’extérieur, à quelques millimètres de couture près. Mais en tentant de retirer l’embout en silicone, toute la façade de l’écouteur se décroche, entraînant câbles et connecteurs. L’embout était collé. Le scanner CT révèle l’absence totale de microphones MEMS et de capteurs de fréquence cardiaque. L’électronique interne ressemble à celle des premiers AirPods originaux, datant de près de dix ans.



Ces démontages ne révèlent rien d’inattendu sur le fond, mais ils illustrent avec précision jusqu’où va la sophistication des contrefaçons modernes, et surtout leurs limites dès qu’on gratte le vernis.