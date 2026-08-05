iOS 27 : Apple pourrait enfin afficher l’état de santé de la batterie des AirPods

Cela fait des années que les utilisateurs réclament cette option et elle pourrait enfin être bientôt disponible. La santé de la batterie des AirPods affichée clairement dans les Réglages de l’iPhone.

Une fonctionnalité qui ferait plaisir à tous les utilisateurs d’AirPods

Apple pourrait préparer une nouveauté très attendue pour les AirPods. En analysant la dernière bêta du firmware des écouteurs, le développeur Aaron Perris a découvert une nouvelle référence interne baptisée AccessoryBatteryServiceabilityMetric.

Apple n’a évidemment rien confirmé à ce sujet, mais cette découverte laisse penser que le système commence à intégrer des informations liées à l’état de santé de la batterie des AirPods.

Il ne s’agit pour l’instant que d’une supposition, mais cela pourrait déboucher sur une fonctionnalité très pratique : l’affichage de la capacité maximale de la batterie des AirPods directement depuis l’iPhone, exactement comme c’est déjà le cas pour l’iPhone.

Aujourd’hui, il est possible de consulter le niveau de charge des AirPods, mais pas leur état de santé. Les utilisateurs ne savent donc pas si une baisse d’autonomie est simplement due au vieillissement naturel de la batterie.

Apple pourrait ainsi afficher la capacité maximale restante (100 %, 95 %, 85 %…), voire indiquer lorsque l’état de la batterie est critique. Une telle fonction serait particulièrement utile pour les utilisateurs qui conservent leurs AirPods pendant plusieurs années ou souhaitent les revendre.

Cette découverte s’ajoute aux nouveautés déjà attendues avec iOS 27 pour les AirPods. Apple prépare notamment une nouvelle interface de gestion dans les Réglages, un égaliseur audio personnalisable, une intégration plus poussée avec Siri et l’intelligence artificielle, ainsi qu’une installation beaucoup plus simple des firmwares bêta directement depuis l’iPhone.

Comme souvent avec ce type de découverte dans le code, rien ne garantit que cette fonctionnalité sera finalement proposée au grand public sous cette forme. Néanmoins, l’idée semble cohérente avec la volonté d’Apple d’offrir toujours plus d’informations sur l’état de ses appareils, après l’iPhone, le Mac et l’iPad. Les AirPods pourraient bien être les prochains à bénéficier d’un véritable indicateur de santé de leur batterie.