iOS 27 : Apple refond complètement les réglages des AirPods

Avec iOS 27, Apple apporte enfin un peu d’ordre dans les réglages AirPods, qui étaient devenus au fil des années assez chaotiques. La première bêta développeur révèle une refonte bienvenue de cette section très utilisée.

Une interface bien plus claire et organisée

Jusqu’à présent, les réglages AirPods formaient une longue liste de boutons et d’options mal organisées, surtout avec l’ajout progressif de fonctionnalités comme l’Adaptive Audio, le Spatial Audio personnalisé, Détection des conversations, etc. Avec iOS 27, Apple a restructuré toute la page :

Organisation en menus thématiques clairs

Icônes pour chaque catégorie, permettant une identification rapide

Interface beaucoup plus aérée et moderne

Navigation nettement plus fluide

La page principale est désormais beaucoup plus courte et lisible, même si vos AirPods ont de nombreuses options activées.

Toujours dans l’application Réglages

Pour l’instant, Apple n’a pas encore créé d’application AirPods dédiée (ce que beaucoup espéraient), mais cette refonte des réglages constitue un très bon compromis. Les options n’apparaissent toujours que lorsque vos AirPods sont connectés à l’iPhone.



Le nouveau design suit la philosophie Liquid Glass d’iOS 27, avec une présentation plus moderne et cohérente avec le reste du système.

Un vrai gain d’ergonomie

Cette refonte arrive à point nommé. Avec les AirPods Pro 3, les futures fonctionnalités audio comme l'égaliseur et l’intégration plus profonde avec Apple Intelligence, les réglages avaient besoin d’un sérieux coup de propre. Apple a répondu à cette demande.