AirPods Pro avec caméras : un lancement possible dès le mois prochain

Les AirPods équipés de caméras pourraient finalement débarquer plus tôt que prévu selon Bloomberg. Alors que le projet semblait repoussé à 2027, de nouvelles informations laissent entrevoir une première version dès cet automne. Reste à savoir comment Apple compte les nommer, AirPods Pro ou AirPods Ultra.

Deux versions en parallèle

Apple travaille depuis plusieurs années sur des AirPods avec caméras, principalement sous le nom de code B798. Cette version, plus avancée, était initialement prévue pour 2026 avant d’être décalée à 2027.

Mais il existe aussi une autre variante, baptisée B790. Celle-ci serait plus avancée dans son développement. Des références à ce modèle sont déjà apparues dans le code d’iOS 27, et il figure sur la feuille de route interne d’Apple pour un possible lancement dès cette année.

Le développeur Sam Henri Gold avait déjà repéré des mentions de B790 dans la bêta 2 d’iOS 27 le mois dernier.

Un lancement dès septembre ?

Il n’est donc pas exclu que la première génération d’AirPods avec caméras soit présentée dès septembre, en même temps que les prochains iPhone. Les différences précises entre les versions B790 et B798 restent inconnues, tout comme la possibilité que les deux modèles arrivent finalement sur le marché.

Design et fonctionnalités attendus

Selon les précédentes rumeurs, ces AirPods disposeraient de tiges légèrement plus longues que celles des AirPods Pro afin d’intégrer les caméras. Un voyant LED indiquerait également lorsque des données sont envoyées vers le cloud.

Le concept s’appuie notamment sur Visual Intelligence, permettant d’analyser l’environnement en temps réel via les caméras intégrées.

Rien n’est encore officiel, mais la présence de références dans iOS 27 et le calendrier interne d’Apple rendent un lancement cette année tout à fait plausible.

Que pensez-vous d’AirPods équipés de caméras ? Alors AirPods Pro ou Ultra ?