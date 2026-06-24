Deuxième bêta pour les AirPods / Pro / Max sous iOS 27

Apple vient de franchir une nouvelle étape importante pour les utilisateurs d'AirPods, notamment deux du AirPods Max 2. Suite à la sortie d’iOS 27 bêta 2, la firme déploie la première version bêta du firmware pour ses casques haut de gamme, en plus de la seconde version pour les autres modèles qui avaient reçu la précédente il y a quinze jours.

Détails de la mise à jour bêta 2

Tous les modèles compatibles reçoivent la version 9.0.304 (build 9A5304b). Cela concerne :

AirPods Max 2 (première bêta)

AirPods Pro 3 (en super promotion)

AirPods Pro 2 (Lightning et USB-C)

AirPods 4

AirPods 4 avec Réduction Active du Bruit

Cette mise à jour arrive comme promis par Apple lors de la WWDC26. Elle ouvre enfin la porte aux tests des futures fonctionnalités sur AirPods Max 2.

On trouve deux nouveautés majeures :

Égaliseur personnalisé (Custom EQ)

Synchronisation avec Apple GymKit

Comment installer la bêta firmware ?

Sur iPhone / iPad (iOS 27) :

Connectez vos AirPods à votre appareil. Allez dans Réglages > Bluetooth. Appuyez sur le (i) à côté de vos AirPods. Activez l’option « Mises à jour bêta AirPods ».

Sur Mac (macOS 27) :

Connectez vos AirPods via Bluetooth. Allez dans Réglages Système > Bluetooth. Cliquez sur le (i) à côté de vos AirPods. Activez « Mises à jour bêta AirPods ».

Une fois activé, les mises à jour s’installeront automatiquement lorsque vos AirPods sont dans leur étui de charge et à proximité de votre appareil.



C’est une excellente nouvelle pour les possesseurs d’AirPods Max 2 qui souhaitent tester en avant-première les améliorations audio et les nouvelles fonctionnalités. Comme toujours avec les bêtas, il est conseillé de rester prudent, car des bugs peuvent apparaître.