iFixit a démonté le nouvel iPhone 17e qui obtient un joli score de réparabilité

Comme à son habitude, iFixit a démonté l'iPhone 17e, le nouveau modèle abordable lancé par Apple la semaine dernière.



Voici un résumé des principales découvertes, avec un focus sur les nouvelles fonctionnalités majeures par rapport à l'iPhone 16e.

Principales nouveautés internes de l'iPhone 17e (par rapport à l'iPhone 16e)

Les évolutions les plus marquantes mises en avant par iFixit sont :

Ajout de MagSafe : Le panneau arrière intègre désormais MagSafe, compatible avec la charge sans fil plus rapide (Qi2/MagSafe jusqu'à 15 W potentiels) et les accessoires magnétiques. C'est une grande nouveauté pour un modèle "e" abordable.

: Le panneau arrière intègre désormais MagSafe, compatible avec la charge sans fil plus rapide (Qi2/MagSafe jusqu'à 15 W potentiels) et les accessoires magnétiques. C'est une grande nouveauté pour un modèle "e" abordable. Compatibilité et interchangeabilité élevée : Le panneau arrière MagSafe de l'iPhone 17e est de la même taille et interchangeable avec celui de l'iPhone 16e. Les propriétaires d'iPhone 16e peuvent donc potentiellement remplacer leur panneau arrière par celui d'un 17e pour ajouter MagSafe (un gros plus pour la réparabilité et les upgrades économiques). iFixit souligne que cela facilite les réparations, rend les pièces plus accessibles et rend les améliorations moins chères. Attention : L'iPhone 16e manque du logiciel natif pour les animations MagSafe, et la charge pourrait ne pas atteindre les 15 W complets.

: Le panneau arrière MagSafe de l'iPhone 17e est de la même taille et interchangeable avec celui de l'iPhone 16e. Les propriétaires d'iPhone 16e peuvent donc potentiellement remplacer leur panneau arrière par celui d'un 17e pour ajouter MagSafe (un gros plus pour la réparabilité et les upgrades économiques). iFixit souligne que cela facilite les réparations, rend les pièces plus accessibles et rend les améliorations moins chères. : L'iPhone 16e manque du logiciel natif pour les animations MagSafe, et la charge pourrait ne pas atteindre les 15 W complets. Puce A19 : Remplace l'A18 pour des performances supérieures et une meilleure efficacité énergétique.

: Remplace l'A18 pour des performances supérieures et une meilleure efficacité énergétique. Modem C1X : Plus rapide que le C1 précédent.

: Plus rapide que le C1 précédent. Stockage de base doublé : 256 Go minimum (au lieu de 128 Go sur l'iPhone 16e), sans augmentation de prix.

: 256 Go minimum (au lieu de 128 Go sur l'iPhone 16e), sans augmentation de prix. Autres points positifs pour la réparabilité : Conception à double entrée (panneaux avant et arrière amovibles dès le jour 1), batterie remplaçable sans passer par l'écran, adhésif amovible par impulsion électrique (plus simple pour les changements de batterie).

iFixit note une excellente interchangeabilité globale des composants (presque tous compatibles entre 16e et 17e, sauf la caméra TrueDepth Face ID qui pose problème lors des swaps). Cela augmente la valeur sur le marché de l’occasion.



Points négatifs persistants : Le port USB-C reste trop encastré et difficile d'accès pour les réparations DIY (problème non résolu sur les modèles "e", contrairement aux flagships).



Score de réparabilité provisoire : un joli 7/10 (identique à l'iPhone 16e et à l'iPhone 17 standard), grâce à l'interchangeabilité et aux facilités batterie, malgré le port USB-C.

Prix en France (mars 2026)

En France, l'iPhone 17e est commercialisé à partir de 719 € sur le site Apple officiel (prix inchangé par rapport à l'iPhone 16e, mais avec 256 Go au lieu de 128 Go).



Des promotions existent déjà chez certains revendeurs (Rakuten, RED by SFR, etc.), avec des prix descendant parfois à 679 € (souvent avec forfait ou code promo).

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