L'IA a révolutionné le monde. Elle a aussi tué notre pouvoir d'achat tech.

L'intelligence artificielle était censée démocratiser la technologie. Ironiquement, elle est en train de la rendre plus chère que jamais. À force d'absorber les ressources matérielles de toute l'industrie, l'IA provoque une flambée historique des composants essentiels à nos ordinateurs, smartphones et consoles. Résultat : le pouvoir d'achat tech des consommateurs s'effondre, et la hausse spectaculaire des prix annoncée il y a deux jours par Apple pourrait n'être que le début.

L'IA détruit notre pouvoir d'achat tech. Elle a aussi changé le monde.

L'intelligence artificielle tient toutes ses promesses, ou presque. Elle rédige, traduit, code, diagnostique, génère des images, pilote des voitures. Formidable. Le problème, c'est qu'elle a aussi absorbé en quelques années la quasi-totalité des composants mémoire disponibles sur la planète, et que la facture de cette boulimie industrielle vient d'atterrir dans nos poches. Le 25 juin 2026, Apple officialise ce que tout le monde redoutait : le MacBook Air prend 200 euros en France pour s'afficher à 1 399 euros, le MacBook Pro bondit de 300 euros à 2 199 euros, le Mac Studio encaisse 500 euros de plus, et les iPad Air et iPad Pro suivent le mouvement. Sans oublier l'Apple TV qui s'affiche désormais à 300 €... Tim Cook avait prévenu que la situation était "intenable". On y est.

La mémoire, nouvelle matière première de l'IA

Pour comprendre pourquoi votre prochain ordinateur ou smartphone va coûter significativement plus cher qu'avant, il faut s'arrêter sur un composant que le grand public ignore : la HBM, pour High Bandwidth Memory. Cette mémoire ultra-rapide est indispensable aux accélérateurs d'intelligence artificielle, les puces NVIDIA H100, H200, B200 et AMD MI300 qui font tourner ChatGPT, Gemini et leurs homologues. Elle est aussi fabriquée par les mêmes usines qui produisent la DRAM classique destinée à nos ordinateurs, smartphones, tablettes et consoles.



Les marges sur la HBM sont environ dix fois supérieures à celles de la DRAM grand public. Quand Samsung, SK Hynix et Micron, trois entreprises qui contrôlent à elles seules plus de 90 % de la production mondiale de mémoire, se retrouvent face aux commandes colossales des géants de l'IA, le choix industriel ne se pose même pas. SK Hynix a réorienté environ 30 % de ses investissements 2026, soit quelque 20 milliards de dollars, vers la HBM3E et les futures générations. Micron a sacrifié sa marque grand public Crucial pour se concentrer exclusivement sur le marché professionnel. Samsung en est réduit à limiter ses propres livraisons à ses divisions mobiles tant la demande des data centers est prioritaire.



Le résultat est brutal. Selon TrendForce, les prix contractuels de la DRAM ont été multipliés par 4 à 4,5 en neuf mois. La DDR5 a flambé au point d'être multipliée par plus de quatre dans certains pays européens depuis mi-2025. Les hausses trimestrielles se situent entre 58 et 63 % pour le deuxième trimestre 2026. Les analystes de Gartner estiment que la combinaison DRAM et SSD pourrait atteindre une hausse cumulée de 130 % d'ici la fin de l'année.

Pour saisir l'ampleur du déplacement, Michael Dell a mis un chiffre dessus : la demande totale de mémoire pour les infrastructures d'IA est multipliée par environ 625 par rapport à l'ère pré-IA. Six cent vingt-cinq. Ce n'est pas une faute de frappe.

Le consommateur, dernier servi

Le mécanisme qui se joue n'est plus celui d'un marché classique de l'offre et de la demande. Les hyperscalers, Google, Amazon, Meta, Microsoft, OpenAI, passent désormais des commandes en blanc, acceptant n'importe quel prix pour sécuriser leurs stocks. Des cadres de Google et Microsoft auraient séjourné dans des hôtels autour de Séoul pour négocier directement des contrats mémoire avec Samsung et SK Hynix, repartant bredouilles : la production était déjà entièrement réservée. Les initiés de l'industrie les ont surnommés les "DRAM beggars".



Le consommateur final arrive en dernier. La mémoire qui devrait équiper son PC ou son smartphone est absorbée en amont par des acteurs capables de payer exponentiellement plus cher. Ce n'est plus une pénurie conjoncturelle. C'est une éviction structurelle, et la distinction est fondamentale.

Apple : le symbole d'une capitulation générale

Pendant plusieurs trimestres, Apple avait tenu. La firme de Cupertino avait constitué des stocks en amont, absorbé les hausses dans ses marges pour éviter de pénaliser la demande. La marge brute matérielle n'avait que très légèrement reculé au premier trimestre 2026. Mais Tim Cook avait averti dès avril que ce matelas ne tiendrait pas au-delà de juin.



Ce 25 juin, la ligne a été franchie. Les hausses touchent les produits les plus gourmands en mémoire, ceux pour lesquels la compression de marge est devenue insoutenable. L'iPhone reste épargné pour l'instant, mais les analystes ne garantissent rien pour l'automne. Selon les estimations de TechInsights citées par le Wall Street Journal, le coût des composants mémoire d'un iPhone passerait de 52 dollars pour l'iPhone 17 Pro à 196 dollars pour son successeur à périmètre équivalent. La DRAM deviendrait ainsi le composant le plus onéreux du téléphone, devant le processeur et le module photo. La marge brute sur l'iPhone, sans hausse du prix de vente, tomberait de 47 % à 34 %.

Ce signal venant d'Apple est particulièrement fort. Il ne s'agit pas d'un acteur fragile contraint de répercuter ses coûts faute d'alternatives. Apple dispose de l'une des trésoreries les plus robustes de l'industrie et de relations fournisseurs parmi les plus solides au monde. Si même Apple ne peut plus tenir, la question n'est plus de savoir qui subira cette crise, mais quand chacun lâchera à son tour.

L'ensemble de l'industrie tech sous pression

Apple n'est ni le premier ni le seul à avoir craqué. Lenovo, HP, Dell et Framework ont déjà annoncé des hausses de prix directement liées à la pénurie de DRAM. Certaines analyses signalent que Dell et Lenovo pourraient restreindre leurs configurations d'entrée de gamme à 8 Go de RAM, une régression significative à une époque où 16 Go constituent le minimum recommandé. Selon IDC, le marché mondial du PC pourrait reculer de 5 à 9 % en 2026, celui du smartphone de 3 à 5 %. La mémoire représente désormais environ 35 % du coût d'un PC, contre 15 à 18 % avant la crise.



Dans le gaming, NVIDIA aurait mis en pause les nouvelles sorties de GPU grand public en 2026, concentrant sa capacité sur les systèmes Blackwell pour data centers. AMD aurait prévenu ses partenaires d'une hausse d'environ 10 % sur ses GPU. Du côté des consoles, Sony a officiellement augmenté les prix de la PS5 en Europe en avril, la Digital Edition passant de 449,99 à 499,99 euros. Microsoft vient d'annoncer une Xbox Series X à 750 €. Nintendo a également confirmé une hausse de 50 euros sur la Switch 2 à compter du 1er septembre. La Valve Steam Machine, annoncée cette semaine à 1 039 euros pour le modèle de base, est l'illustration la plus récente de cette réalité : Valve a explicitement déclaré que son objectif de 750 euros n'était "plus viable" à cause des coûts de mémoire et de stockage. Les analystes d'Ampere Analysis estiment qu'il ne serait "pas surprenant" de voir la PS6 et la prochaine Xbox dépasser le seuil des 999 euros au lancement.



L'automobile n'est pas épargnée non plus. Les véhicules modernes embarquent eux aussi de la DRAM, et les constructeurs peinent à sécuriser leurs approvisionnements dans un marché où ils sont en concurrence directe avec les data centers de l'IA.

Pas de retour à la normale avant 2028

La question évidente est : quand est-ce que ça se normalise ? La réponse des analystes est unanime et peu réjouissante. Construire une usine de semi-conducteurs n'est pas une opération rapide. La seule addition tangible en 2026 est une ligne SK Hynix à Cheongju lancée en février. Les usines de Micron en Idaho, à Singapour et à Hiroshima ne seront pas opérationnelles avant 2027-2028. Selon Counterpoint Research, l'équilibre offre-demande ne se normalisera pas avant 2028, et même à cette échéance, les fournisseurs ne couvriront que 60 % de la demande mondiale en DRAM. Morgan Stanley anticipe une hausse de 30 % de la production de puces DRAM d'ici 2027, mais une baisse de 15 % pour celles destinées aux appareils grand public. Les nouvelles capacités sont orientées IA en priorité.



La disparition des PC portables sous 500 euros d'ici 2028 est désormais une projection sérieuse, pas un scénario catastrophiste.

Une facture que nous n'avons pas commandée

Ce qui se passe en 2026 n'est pas une parenthèse. Les cycles de pénurie ont toujours existé dans l'histoire de la mémoire, mais ils étaient conjoncturels, liés à des déséquilibres temporaires entre offre et demande. La dynamique actuelle est d'une nature différente : elle découle d'un basculement structurel où la HBM est devenue le produit le plus rentable des fabricants, où l'IA est devenue le premier moteur de la demande mondiale, et où l'oligopole Samsung/SK Hynix/Micron ajuste ses capacités en conséquence de façon délibérée et durable.



L'IA est une révolution réelle. Personne de sérieux ne le conteste. Mais elle a été construite en aspirant les ressources physiques d'une industrie entière, sans que les consommateurs qui en subissent les conséquences aient eu leur mot à dire. Ce 25 juin 2026, Apple vient de rendre cette réalité impossible à ignorer. La prochaine étape, c'est l'iPhone 18 cet automne. Et après ça, le reste.