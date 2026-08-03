DuckDuckGo vend des lunettes sans technologie pour défendre la vie privée

À l'heure où les objets connectés cherchent toujours à ajouter plus de technologie, DuckDuckGo prend le contrepied avec un produit qui ne fait absolument rien. Une paire de lunettes sans caméra, sans IA et sans connexion, pensée comme une déclaration en faveur de la simplicité et de la vie privée.

DuckDuckGo vend des lunettes qui ne font absolument rien, et c'est tout l'intérêt

Pendant qu'Apple hésite encore sur la présence ou non d'une fonction photo dans ses futures lunettes connectées, DuckDuckGo a choisi une réponse radicalement opposée. Le moteur de recherche axé sur la vie privée s'est associé à la marque californienne Knockaround pour lancer une paire de lunettes de soleil baptisée Paso Robles, vendue sous le slogan provocateur "Normal F***ing Sunglasses".



Le produit tient en une phrase : aucun capteur, aucune puce, aucune connexion. Pas de caméra, pas de microphone, pas d'intelligence artificielle, pas de batterie. La fiche produit pousse la blague jusqu'au bout en listant fièrement une autonomie infinie, zéro notification garantie et un mode hors ligne parfaitement fluide, puisqu'il n'y a tout simplement rien à connecter. Le tout coûte 35 dollars, soit environ 32 euros, et se présente dans un étui rigide gravé du logo de l'entreprise.

Derrière l'humour se cache un vrai coup de communication. DuckDuckGo capitalise sur un climat où chaque nouvelle paire de lunettes intelligentes soulève la même question : qui regarde, et qui écoute. Meta, Google et bientôt Apple avancent tous vers des montures capables de filmer en continu, avec des débats internes sur le degré de discrétion acceptable pour ces caméras embarquées. En vendant l'absence totale de technologie comme un argument de vente à part entière, l'entreprise renverse la logique actuelle du secteur.



Ce lancement s'inscrit aussi dans une stratégie plus large de la société, qui avait déjà proposé en juin une version de son moteur totalement dépourvue de réponses générées par IA. La paire de lunettes n'est donc pas un simple gadget marketing isolé, mais le prolongement physique d'un positionnement assumé depuis plusieurs mois.



Reste à voir si cette approche marketing originale parviendra à augmenter les ventes. L'idée n'en demeure pas moins intéressante, puisqu'elle permet de faire connaître au grand public un produit qui serait probablement resté discret sans ce type de communication.