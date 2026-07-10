DuckDuckGo bloque aussi les pubs YouTube sur iPhone et Mac

Le navigateur gratuit DuckDuckGo bloque maintenant la plupart des publicités vidéo sur YouTube. La fonctionnalité est activée par défaut sur iPhone et Mac avec la dernière version de l’application. Elle risque de faire grincer des dents chez Google.

Comment ça marche ?

Annoncée cette nuit, cette option bloque les pubs qui se lancent avant et pendant les vidéos sur le site YouTube. Vous gardez l’expérience habituelle (historique de visionnage, reprise de lecture, playlists) sans les interruptions. Et tout cela sans débourser un centime et donc sans YouTube Premium.

Attention sur iPhone, si vous cliquez sur un lien YouTube, cela ouvre souvent l’application YouTube installée. Le blocage ne fonctionne pas dans l’app native. Il faut ouvrir le lien directement dans le navigateur DuckDuckGo.

DuckDuckGo utilise des listes de filtres communautaires (issues de uBlock Origin) et ses propres règles pour minimiser les bugs. Les vidéos peuvent mettre un peu plus de temps à charger, mais une fois lancées, elles se lisent sans interruption.

Cette fonctionnalité est distincte du Duck Player (mode lecture sans distraction), mais vous pouvez les activer ensemble.

Un camouflet pour Google ?

Cette nouveauté arrive alors que Google multiplie les efforts pour contrer les bloqueurs de pubs (y compris sur Chrome). DuckDuckGo n’est pas le premier navigateur à proposer cela : Brave et Opera le font déjà.

Le navigateur DuckDuckGo propose plus d’une douzaine de protections de confidentialité (blocage des traqueurs, suppression des pop-ups de cookies, etc.).

Il est disponible sur l’App Store pour iOS et sur le Mac App Store (ou directement sur le site DuckDuckGo) pour Mac.

Une très bonne nouvelle pour ceux qui en ont marre des pubs intempestives sur YouTube tout en restant dans un navigateur respectueux de la vie privée.

Vous allez passer à DuckDuckGo pour regarder YouTube sans pubs ? Ou vous restez sur Safari/Chrome ?

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