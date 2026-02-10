Le moteur de recherche axé sur la confidentialité intègre une nouvelle fonctionnalité de conversation vocale en temps réel à sa plateforme Duck.ai. Cette option gratuite promet de préserver la vie privée des utilisateurs sans stocker leurs données audio.

DuckDuckGo lance un chat vocal IA gratuit et privé

DuckDuckGo vient d’enrichir sa plateforme Duck.ai avec un mode vocal qui permet d’interagir avec l’intelligence artificielle par la voix. Cette nouveauté s’inscrit dans la philosophie de l’entreprise : offrir des services pratiques sans compromettre la confidentialité des utilisateurs.



La fonctionnalité repose sur les modèles d’OpenAI, mais avec une architecture spécifique qui protège les données personnelles. Lorsqu’un utilisateur lance une conversation vocale, Duck.ai établit une connexion chiffrée avec OpenAI via un serveur relais que DuckDuckGo ne peut pas déchiffrer. L’audio du microphone est diffusé en temps réel, transcrit, puis une réponse est générée sous forme vocale et textuelle.



Contrairement à d’autres services d’IA vocale, aucun enregistrement n’est conservé après la fin de la session. DuckDuckGo garantit que ni l’entreprise ni OpenAI ne stockent les conversations audio. De plus, les données vocales ne sont jamais utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle. OpenAI est d’ailleurs contractuellement limité dans l’utilisation qu’il peut faire des données vocales.

L’entreprise reste transparente sur les risques potentiels. Elle rappelle que la voix constitue un identifiant biométrique unique, mais assure ne pas tenter d’identifier ou de relier les voix aux utilisateurs. Les conversations ne sont diffusées que lorsque l’utilisateur initie activement un chat vocal et s’arrêtent immédiatement à la fin de la session.



Le mode vocal est actuellement disponible sur la plupart des navigateurs, à l’exception de Firefox dont le support est annoncé prochainement. Tous les utilisateurs peuvent en profiter gratuitement avec des limites quotidiennes, tandis que les abonnés DuckDuckGo bénéficient de plafonds plus élevés. La fonctionnalité reste entièrement optionnelle et peut être désactivée à tout moment depuis les paramètres de Duck.ai.

Télécharger l'app gratuite DuckDuckGo, Duck.ai (optional)