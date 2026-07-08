OpenAI lance GPT-Live pour rendre ChatGPT plus naturel à l'oral

OpenAI fait évoluer le mode vocal de ChatGPT avec GPT-Live, une technologie conçue pour rendre les échanges plus fluides et naturels. L'objectif est de permettre des conversations qui se rapprochent davantage d'un dialogue humain, sans les interruptions propres aux assistants vocaux actuels.

OpenAI veut que parler à ChatGPT ressemble enfin à une vraie conversation

OpenAI a dévoilé GPT-Live, une nouvelle génération de modèles vocaux destinée à remplacer le mode vocal actuel de ChatGPT. L'entreprise présente cette technologie comme sa réponse au principal défaut des assistants vocaux existants, à savoir leur incapacité à gérer naturellement les échanges parlés.



La nouveauté technique tient au fonctionnement en duplex intégral. Contrairement à l'ancien système qui enchaînait transcription, génération de texte puis synthèse vocale, GPT-Live écoute et parle simultanément. L'assistant peut ainsi être interrompu en plein milieu d'une phrase, marquer une pause pour laisser l'utilisateur réfléchir, ou glisser des relances comme un simple murmure d'approbation pour montrer qu'il suit la discussion.



Deux versions sortent immédiatement dans le monde entier, GPT-Live-1 et GPT-Live-1 mini. La première devient le choix par défaut pour les abonnés payants, tandis que la version mini équipe les comptes gratuits. Lorsque la conversation demande une recherche web ou un raisonnement complexe, GPT-Live transmet la requête au modèle de pointe du moment, actuellement GPT-5.5, sans interrompre l'échange oral. Le résultat peut même s'afficher sous forme de cartes visuelles pour la météo, la bourse ou le sport, une manière de sortir le mode vocal du tout-audio.

OpenAI mise sur des conversations longues. Un responsable produit de l'entreprise affirme avoir tenu des échanges de trente à quarante minutes avec l'assistant lors de simples promenades. La firme évoque aussi la traduction en direct comme cas d'usage phare, même si la démonstration en hindi a laissé apparaître un accent américain marqué et une diction jugée peu naturelle.



OpenAI précise malgré tout ne pas vouloir transformer son mode vocal en compagnon virtuel, avec des garde-fous prévus pour les utilisateurs mineurs et en cas de conversation sensible. La fonction ne prend pas encore en charge le partage d'écran ni la vidéo, d'après l'entreprise. Pour information, Gemini de Google le propose sur son application iPhone.

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